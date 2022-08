Moldova în alertă! Parcă ninge cu cenuşă! Atmosferă irespirabilă în anumite localităţi! Specialiştii nu găsesc explicaţii!

a României, în această după-amiază; specialiștii găsesc cu greu explicații pentru fenomen.

Profesorul universitar Silviu Gurlui, care monitorizează zilnic indicii de poluare din Iași, a lansat o avertizare pentru cetăţenii oraşului, în urmă cu o oră.

Conform specialiştilor, fenomenul ar putea cuprinde întregul teritoriu al țării, până miercuri.

Cei care suferă de astm sau alte afecțiuni ale aparatului respirator sunt sfătuiţi să nu iasă din case în această perioadă!

Specialistul a recomandat cetăţenilor soluţii urgente pentru a evita aerul foarte poluat:



Specialistul a recomandat cetăţenilor soluţii urgente pentru a evita aerul foarte poluat:

„Inteleg ca, fie si in zonele cunoscute ca fiind ceva mai curate, din Iasi, acum este inca foarte rudicata poluarea, concentratia particulelor mici, in case. In Copou, camera cu geamurile lasate deschise peste zi, acum avem PM2.5 = 64 microgram/m3. Foarte mult. Probabil, cu atit mai mult, poate fi mai rau, in zonele joase ale Iasului.

Sugestia mea: – inchideti geamurile – daca aveti filtre si aer conditionat: deschideti-le la flux maxim. As regla temperatura in casa, cit mai jos posibil, sa fie in confortul dvs, dar cit de jos posibil. – daca nu aveti filtre si nu aveti aer conditionat: luati niste prosoape mai mari sau cearsafuri, umeziti-le zdravan, si puneti-le prin casa, pe uscatoarele uzual folosite pt asa ceva sau pe la ferestre, usi. Textilele umede mai adsorb particulele din aer si ar putea sa va mai curete casa. Ideal ar fi sa aveti un soi de aerisire a casei, sa patrunda aer de afara, sa fie filtrat de asa prosoape si sa iasa pe alta directie, ca sa nu se acumuleze nici umiditate mare in casa. Sunt masuri, mai mult de avarie, dar cred ca va poate ajuta, daca in casa simtiti un aer mai dezagreabil” a postat specialistul pe .



Anterior, acesta postase:

”Nu stiu cât mai urcă. Atmosfera este de-a dreptul irespirabilă în anumite zone din Iasi. Analizez datele. Posibil să fie legat şi de un fenomen meteo. În orice caz, cei care sufera de astm sau au frecvente probleme de respiratie, eu le recomand sa ramână în casă. Rog medicii să spună si să îndrume populaţia, dupa caz, dacă este nevoie.

Era bun daca functiona Is1, Is3 si Is6. Intelegeam mai multe lucruri. Caut sa vad pe sateliti si eventual, date meteo.”

Specialiștii găsesc cu greu explicații pentru fenomen Valul de ceață a cuprins întreaga zonă de nord-est a României și se extinde, conform hărților meteo. Specialiștii bănuiesc a fi un val extins de praf, care ar veni din Estul Europei, fără a găsi o explicație a fenomenului. Meteorologii descriu fenomenul pe a centrului de meteorologie zonal: ”O atmosferă interesantă deasupra Moldovei pe parcursul zilei de azi. Orizontul opac și cerul cu aspect lăptos ne lasă să înțelegem că avem de a face cu un transport de praf de origine continentală ce călătorește la o distanță mai mică de suprafața terestră, deci nu vorbim de clasicul transport de praf de origine sahariană. Această situație este determinată de câteva condiții particulare ale acestei perioade. Ne aflăm în primul rând într-o situație destul de atipică pentru luna august de circulație estică, cu mase de aer antrenate către țara noastră de la est. Responsabil pentru această circulație este un câmp anticilonal situat în nord-estul continentului. De altfel, se poate vedea pe hărțile cu concentrația de praf brâul de concentrație ridicată ce mărginește anticiclonul prelungit de la nord de Marea Neagră până în Finlanda. În al doilea rând, fiind trecuți de mult de jumătatea verii, regiunile de la nord de Marea Neagră încep să fie din ce în ce mai afectate de uscăciune. De aceea, cantitatea de praf antrenabilă în atmosferă este destul de mare. Și nu în ultimul rând, la vest de România, în vestul Peninsulei Balcanice, se prelungește un talveg de altitudine ce împinge în sectorul său anterior foarte multă umiditate spre estul României. În plus, această umiditate este menținută captivă în orizonturile inferioare ale troposferei până la altitudini de cca. 3000 m (700 hPa), așa cum poate fi observat pe profilele verticale în troposferă. Radiosondajul indică o formă clasică de clepsidră ce ne indică faptul că pe profilul troposferic existră o descendență a aerului din altitudine, cea care menține captiv praful în troposfera inferioară. Tot această inversiune este și cauza pentru care instabilitatea atmosferică este inhibată în regiunea Moldovei. Deși aerul este foarte umed, chiar cu dezvoltări convective, acestea nu pot să devină suficient de dezvoltate pentru a determina averse”

Covasna, Ilfov şi Iaşi sunt printre cele mai poluate judeţe din România, alături de București, în timp ce Harghita şi Galaţi se pot lăuda cu cea mai mică concentraţie anuală de particule PM10 din ţară, conform unui studiu Airly.