Acuzații grave lansate de protestatarul Marian Ceaușescu, după ce a fost săltat cu duba și amendat la secția de poliție: „Ordinul a venit de la cel mai sus nivel” (VIDEO)

Protestatarul Marian Ceaușescu lansează acuzații grave după ce a fost luat cu duba și amendat ca urmare a faptului că i-a huiduit pe Ciolacu, Iohannis și Ciucă.

Acuzațiii grave lansate de Marian Ceaușescu

Într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Marian Ceaușescu a precizat că ordinele ca să fie amendat și dus la secție ar fi venit chiar de la președintele Iohannis:

“Am auzit o chestie, că ordinul a venit de la cel mai sus nivel, adică Iohannis a spus ca să nu mai fie acolo Ceaușescu la ieșire ca să ies ca un președinte, nu ca un infractor. Elogiatori, ode, ca pe timpul lui Ceaușrscu…cred că Iohannis nu mai are așa ceva”.

De asemenea, Marian Ceaușescu a mai spus că superiorii din Jandarmerie ar fi cerut aplicarea unei amenzi maxime:

“Am auzit că unu cerea prin stație ca să îmi dea maximul amenzii, adică 4.000 de lei și el a zis eu nu pot să dau atât pentru că nu am dreptul ca să ascult ordinele unor șefi pentru amenzi. Mi-a dat 300 de lei amendă și 100 dacă o plătesc în 15 zile, conform legii.

Am mai luat amenzi 4.000 de lei și le-am anulat în Instanță. Crezi că amenzile mă sperie când în 1989 am stat în gloanțe, am auzit cea mai dură operă a gloanțelor, simfonia gloanțelor pe care le-am auzit eu, tu crezi că mă sperie o amendă?”.

Protestatarul Marian Morosanu „Ceausescu” a fost luat duba de jandarmi de langa Cercul Militar dupa ce i-a huiduit pe oficialii statului care participau la evenimentul „ROMANIA-NATO, 20 de ani”.

La eveniment au venit cei mai importanti reprezentanti ai statului: Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, Alfred Simonis, ministri si parlamentari. Aflat peste drum, „Ceausescu” ii huiduia.