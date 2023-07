Adrian Năstase anunță o operațiune de amploare în România împotriva trolilor

Fostul premier al României, Adrian Năstase, susține că structurile de forță ar vrea să pregătească terenul pentru alegerile de peste câteva luni. Ar fi vizați acei oameni care fac postări plătite pe internet.

Operațiunea are legătură cu faptul că peste câteva luni începe campania electorală

„Vor urma arestari, in Romania, in lumea trolilor? Din ce am aflat, se pare ca la nivelul ministerului de interne si al serviciilor de informatii s-a constituit un colectiv de monitorizare a retelelor de troli ce au fost constituite la nivelul unor formatiuni politice sau organe de media, urmand ca organizatorii acestora sa fie adusi in fata instantelor”, susține fostul premier pe blogul său, citat de .

„Pare ca fenomenul a capatat o amploare deosebita, prin folosirea AI, iar utilizarea unor IP-uri din tara si din strainatate genereaza efecte semnificative ce pot distorsiona grav campaniile electorale ce vor urma in lunile viitoare.

Aceasta monitorizare este legata si de felul in care acesti troli/postaci (profesionisti sau platiti) pot fi utilizati si de propaganda rusa in contextul razboiului din Ucraina”, a mai adăugat Năstase.