Ai parcat pe un spațiu verde? Iată ce amendă poți primi

Protejarea mediului a devenit un subiect tot mai popular în toată lumea. Deși românii nu se pot mândri prea mult la capitolul „protejării mediului”, iată că, ușor-ușor, pare că intrăm și noi pe făgașul normal al lucrurilor.

Cei care aleg să își parcheze autoturismul pe un spațiu verde riscă amenzi destul de usturătoare, iar acestea nu sunt prea diferite în provincie față de Capitală.

Ce amendă poți primi dacă parchezi pe un spațiu verde

Sume între 1.500-2.500 de lei pot scoate din buzunar șoferii „rebeli”, care nu se supun În noiembrie 2025, se pot scrie amenzi destul de măricele pentru comiterea acestui lucru, iar în funcție de zona țării, acestea pot varia, conform antena 3 CNN:

În București și Ilfov, amenda pentru autoturisme este între 1.000 și 1.500 lei, iar pentru vehiculele de mare tonaj între 1.500 și 2.500 lei.

În alte orașe, precum Suceava, sumele sunt similare: între 800 și 1.500 lei pentru persoane fizice și până la 2.500 lei pentru firme.

Amenda nu e tot! Ce altceva mai riști dacă îți lași mașina „pe unde apuci”

Dacă credeai că plătești amenda și ai scăpat, ei bine te înșeli! Pe lângă această măsură, te poți confrunta și cu alte diverse , cum ar fi: ridicarea vehiculului sau blocarea roții, cu costuri suplimentare; aplicarea punctului de amendă, care în 2025 valorează 202,5 lei, ducând suma totală la peste 1.200 lei în cazurile mai grave; monitorizarea regulată de către Poliția Locală.

Parcarea ilegală nu înseamnă numai ocuparea spațiilor verzi, ci cu mult mai mult. Fenomenul este mult mai extins și afectează numeroase zone publice din orașe.

Pe trotuare și pistele de biciclete, unde oprirea neregulamentară blochează circulația pietonilor și a cicliștilor, șoferii riscă sancțiuni usturătoare. În astfel de cazuri, amenzile pot ajunge până la 1.215 lei, iar în unele situații poliția locală poate dispune și blocarea sau ridicarea vehiculului.

De asemenea, curbele, trecerile de pietoni și zonele semnalizate cu indicatoare de interdicție sunt considerate locuri cu risc ridicat, iar parcarea aici este sancționată sever, conform legislației rutiere în vigoare. Aceste măsuri au scopul de a preveni accidentele și de a menține fluența traficului.

Nici locurile rezervate nu fac excepție. Parcarea pe spațiile destinate persoanelor cu dizabilități sau în stațiile de încărcare pentru mașini electrice atrage nu doar amendă, ci și ridicarea imediată a autoturismului. Autoritățile insistă că astfel de abateri arată o lipsă de respect față de ceilalți participanți la trafic și față de regulile de conviețuire urbană.