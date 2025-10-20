Un mesaj RO-Alert a fost emis luni seară pentru localnicii din municipiului București. Cetățenii sunt înștiințați cu privire la faptul că o copilă de 9 ani a fost dată dispărută, după ce a plecat voluntar din propria locuința.

Ce semnalmente are copila dispărută

Mesajul RO-Alert conține și informații despre semnalmentele copilei dispărute. Danciu Nicola Elena, în vârstă de 9 ani, a părăsit voluntar imobilul în care locuiește, din Sectorul 2 al Capitalei.

„Alertă dispariție copil

La data de 20.10.2025, DANCIU NICOLA ELENA, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar din București, Sector 2.

Semnalmente: înălțime 1,40 m, 40 kg greutate, ten deschis, păr șaten, constituție slabă, ochi verzi căprui”, se arată în mesajul RO-Alert emis.

Cum era îmbrăcată fata când a fost văzută ultima dată

Când a fost văzută ultima dată, fata purta un tricou roșu, o geacă de blug albastru și o pereche de pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz. Cei care au orice informație despre locația fetei sunt rugați să sune la 112.

„Îmbrăcăminte: tricou roșu, geacă de blug albastru, pantaloni trening bleumarin cu dungi roz.

Orice informație va fi transmisă la 112”, mai scrie în mesajul emis.

Femeie găsită fără suflare, lângă București

O femeie de 58 de ani din Capitală a fost găsită moartă în pădurea Pantelimon. Suspecții sunt fiica ei adoptivă, în vârstă de 14 ani, și iubitul adolescentei, care are 20 de ani.

Cei doi tineri ar fi decis pe femeie pentru că aceasta nu era de acord cu relația lor. Ambii au fost arestați sub acuzațiile de omor calificat și instigare la omor calificat.

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din municipiul București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia. Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.

În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acționat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, a transmis Parchetul de pe lângă .