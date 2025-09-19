Mai multe loturi de ouă bio comercializate în rețelele de supermarketuri Kaufland și Mega Image au fost retrase urgent de la vânzare, după ce Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un avertisment privind posibilitatea contaminării cu bacteria Salmonella Typhimurium.

Potrivit unui anunț publicat vineri, 19 septembrie 2025, pe site-ul oficial al instituției, măsura a fost luată de compania producătoare Galina Bio Eggs SRL, care a inițiat procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la clienți pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor. Reprezentanții au precizat că decizia vine ca urmare a unor controale de rutină, în urma cărora au fost identificate probe pozitive pentru Salmonella Typhimurium. În acest context, autoritățile recomandă consumatorilor care au achiziționat produsele vizate să nu le consume și să le returneze de urgență la magazinele de unde le-au cumpărat.

Ce loturi sunt retrase din magazinele Kaufland

Conform informării oficiale, loturile vizate de rechemare sunt 0824, 0827, 0831, 0902, și 0907, toate aparținând produsului „Ouă de consum cod 0 M”, fabricate de Galina Bio Eggs SRL. aceste ouă au fost distribuite în mai multe magazine Kaufland din țară și au termene de valabilitate cuprinse între 21 septembrie 2025 (pentru lotul 0824) și 5 octombrie 2025 (pentru lotul 0907). În prezent, produsele respective au fost retrase de la raft, iar reprezentanții rețelei de supermarketuri au anunțat că vor colabora strâns cu autoritățile pentru a se asigura că niciun ou contaminat nu mai ajunge la consumatori. Potrivit ANSVSA, această retragere este o măsură de precauție menită să evite eventuale toxiinfecții alimentare și face parte din procedurile standard de siguranță , relatează .

Ce produse similare au fost retrase din Mega Image

Și rețeaua Mega Image a anunțat retragerea de pe piață a două produse bio din gama proprie Nature’s Promise, respectiv „Mega Ouă Bio M 10 bucăți” și „Mega Ouă Bio M 6 bucăți”. Și în acest caz, este vorba despre aceleași loturi 0824, 0827, 0831, 0902 și 0907, cu termene de valabilitate cuprinse între 21 septembrie și 5 octombrie 2025. Mega Image a transmis că, imediat după ce a primit notificarea de la producător și ANSVSA, a retras preventiv toate produsele din loturile vizate din toate magazinele sale, pentru a preveni orice risc de îmbolnăvire. Reprezentanții lanțului au precizat că toți clienții care au achiziționat ouăle respective pot să le returneze în oricare magazin Mega Image, urmând să primească banii înapoi, fără să fie obligați să prezinte bonul fiscal, potrivit .

Ce este Salmonella Typhimurium și ce riscuri implică

Bacteria Salmonella Typhimurium este una dintre cele mai frecvente cauze de toxiinfecții alimentare, fiind responsabilă anual de numeroase îmbolnăviri în Europa și în lume. Infecția cu Salmonella se manifestă de obicei prin simptome precum febră, diaree severă, greață, vărsături și dureri abdominale intense, simptome care pot dura între câteva zile și o săptămână. În cazurile severe, mai ales la copii mici, vârstnici sau persoane cu sistem imunitar slăbit, infecția poate duce la complicații grave și chiar spitalizare.

Contaminarea se produce adesea prin consumul de produse de origine animală, cum ar fi carnea sau ouăle, care nu au fost gătite corespunzător, sau care au fost manipulate necorespunzător în lanțul de distribuție. De aceea, autoritățil insistă asupra importanței retragerii rapide a acestor produs pentru a preveni eventuale focare de boală.

Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat ouă din loturile contaminate

ANSVSA le recomandă consumatorilor care dețin produse din loturile menționate să nu le consume sub nicio formă, chiar dacă acestea nu prezintă modificări de aspect sau miros. Persoanele care au achiziționat aceste ouă pot să le returneze la magazinele Kaufland sau Mega Image de unde le-au cumpărat, urmând să primească înapoi contravaloarea acestora, fără a fi necesar bonul fiscal.

În cazul în care returnarea nu este posibilă, autoritățile recomandă distrugerea produselor pentru a evita orice risc de infectare accidentală. Totodată, este indicat ca toate suprafețele și ustensilele care au intrat în contact cu ouăle să fie dezinfectate cu grijă, iar mâinile să fie spălate temeinic cu apă caldă și săpun. Respectarea acestor măsuri poate preveni eventualele îmbolnăviri și limitează riscul răspândirii bacteriei, scrie .