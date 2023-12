Aleșii locali primesc bani în plus. Claudiu Năsui (USR): Îi donează la partid, nu le pasă lor de 5 %, la salariul lor. La stat, sunt mai mari salariile decât în privat, cu 2.700 de lei pe lună

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a comentat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, subiectul referitor la creșterea salariilor demnitarilor.

Claudiu Năsui a fost întrebat dacă președinții de Consilii Județene sunt sau nu sunt demnitarii.

„Ei, oficial, sunt demnitari. Întrebarea este dacă trebuie să creștem tocmai acolo, într-un an în care cresc, din nou, foarte puternic taxele. Pentru că banii aceștia nu vin din neant, vin de la contribuabili. Au fost multe tentative de creștere a salariilor demnitarilor prin Parlament. Unele au trecut de Senat după care membrii coaliției PSD-PNL ziceau ‘cum s-a produs această eroare?’ și nu au mai trecut de Cameră. După care apăreau iarăși printr-o ordonanță, tocmai ca să nu fie atacabilă și să intre direct în vigoare.

Practic, e un circ întreg, doar ca să-și mai crească niște privilegii niște oameni. Ca să știm, să ne uităm, totuși, puțin pe cifre, la stat sunt mai mari salariile decât în privat, cu 2.700 de lei pe lună, în fiecare lună. Bineînțeles că din 1.300.000 de funcționari, de angajați la stat, cât are statul român, putem găsi câțiva care merită mult mai mult decât atât, dar cred că marea majoritate merită mult mai puțin decât au acum, pentru că vedem eficiența acestui stat. Vedem eficiența în sănătate, vedem eficiența în educație, vedem eficiența în administrația publică și peste tot. Deci e ultimul lucru care trebuia să se întâmple anul acesta, încă o creștere la stat, și la demnitari. Dar de ce tocmai la demnitarii din local? De ce tocmai la primari și la Consilii Județene? Pare așa, că baronii au dat din coate ca să mai ia un 5 % în plus. Credeți-mă, banii ăștia îi donează la partid, nu le pasă de 5 % în plus, la salariul lor acolo. Ei marja și-o fac pe contractele din PNDL, din Anghel Saligny, din alte lucruri, acolo sunt banii adevărați.

Aici e, practic, limita până la care pot crește salariile din primării, limita până la care pot crește salariile din Consilii Județene. Conform legii salarizării unitare, care nu e chiar unitare, e a personalului public, salariile în unitățile administrativ teritoriale sunt limitate la salariul primarului sau viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean.

Și iată acolo e, de fapt, explicația. E an electoral, vă dați seama”.