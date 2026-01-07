B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)

Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 12:07
Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)
sursa foto: Facebook/Fundația Eco-Civica
Cuprins
  1. Ce reprezenta stejarul secular pentru istoria și identitatea orașului
  2. Cum au influențat activitățile din zonă degradarea arborelui
  3. De ce nu a fost salvat stejarul
  4. Ce mesaj transmit activiștii de mediu după prăbușirea arborelui

Un reper natural cu valoare simbolică pentru Capitală a dispărut definitiv, după ce un stejar secular, declarat monument al naturii, s-a prăbușit într-o zonă intens urbanizată. Evenimentul readuce în atenție fragilitatea patrimoniului verde urban și lipsa unor măsuri eficiente de protecție, semnalată de ani de organizațiile de mediu.

Ce reprezenta stejarul secular pentru istoria și identitatea orașului

Arborele prăbușit avea o vârstă estimată la aproximativ 300 de ani și era considerat singurul stejar stradal din București, potrivit informațiilor transmise de Fundația Eco-Civica. Mai mult decât un simplu copac, stejarul era un martor viu al vechilor Codri ai Vlăsiei, care acopereau cândva mare parte din actuala zonă urbană.

Prezența sa într-un spațiu dominat de trafic, clădiri și infrastructură îl transforma într-un simbol rar al continuității naturale într-un oraș aflat într-o expansiune constantă. Statutul de monument al naturii ar fi trebuit să asigure protecție strictă, însă realitatea din teren a arătat contrariul.

Cum au influențat activitățile din zonă degradarea arborelui

Potrivit reprezentanților Eco-Civica, starea stejarului s-a degradat treptat din cauza intervențiilor din imediata apropiere, în special a unei stații de carburanți amplasate chiar pe sistemul său radicular. Organizația a susținut că această construcție a afectat grav stabilitatea și sănătatea arborelui.

Analizele de sol realizate în zonă au indicat un nivel extrem de ridicat de contaminare cu hidrocarburi, pământul fiind atât de afectat încât „lua foc de la chibrit”. În plus, alveola stejarului a fost complet betonată în ultimele luni, deși anterior nu existau astfel de intervenții, conform documentărilor făcute de activiștii de mediu.

De ce nu a fost salvat stejarul

Fundația Eco-Civica a propus Primăriei Capitalei exproprierea stației de carburanți pentru a proteja arborele și zona rădăcinilor sale. Proiectul a fost însă abandonat sau amânat, iar timpul a lucrat împotriva stejarului, care nu a mai rezistat presiunilor cumulate.

Reprezentanții organizației consideră că lipsa de reacție rapidă și fermă a autorităților a contribuit decisiv la pierderea acestui simbol natural urban. În opinia lor, protecția legală nu a fost dublată de măsuri concrete și eficiente în teren, relatează Antena3CNN.

Ce mesaj transmit activiștii de mediu după prăbușirea arborelui

După dispariția stejarului, Eco-Civica a transmis un mesaj dur, criticând modul în care este tratat mediul în România. „Suntem printre cei mai mari distrugători de mediu și facem praf toată țara într-o indiferență criminală”, afirmă reprezentanții fundației.

Aceștia consideră că prăbușirea stejarului nu este un accident izolat, ci rezultatul unei neglijențe sistemice față de patrimoniul natural urban. „Păcat, mare păcat că nu am conservat acest simbol natural unic al orașului nostru”, mai transmite organizația, subliniind caracterul ireversibil al pierderii.

