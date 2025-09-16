B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile

Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 16:20
Alimentele ultraprocesate, mai sănătoase decât credem? Ce arată studiile
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Sunt alimentele ultraprocesate întotdeauna dăunătoare
  2. Ce beneficii ascund unele alimente ultraprocesate
  3. Cum este folosit sistemul Nova pentru clasificarea alimentelor
  4. Pot alimentele ultraprocesate fortificate preveni carențele nutriționale
  5. Ce rol joacă procesarea alimentelor în sănătatea noastră
  6. Cum ne poate ajuta educația nutrițională să alegem corect alimentele

Când auzim expresia „alimente ultraprocesate”, ne gândim de obicei la chipsuri, băuturi carbogazoase sau deserturi pline de zahăr. Însă un studiu recent publicat de cercetătorii de la Swinburne University of Technology aduce o perspectivă diferită: nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel de nocive, iar unele pot avea chiar beneficii surprinzătoare pentru sănătate.

Într-un interviu, profesorul asociat Jimmy Louie, expert în nutriție și dietetică, a explicat că problema nu este procesarea în sine, ci tipul de procesare și valoarea nutrițională finală a produsului.

Sunt alimentele ultraprocesate întotdeauna dăunătoare

Percepția generală este că alimentele ultraprocesate sunt sinonime cu junk food-ul, însă cercetarea condusă de profesorul Louie arată că lucrurile sunt mai nuanțate. „Titlurile din presă sugerează că toate alimentele ultraprocesate sunt rele, dar adevărul este mai complex. Unele oferă valoare nutrițională reală și se pot integra cu ușurință într-o dietă sănătoasă”, a declarat expertul.

Aceasta înseamnă că nu toate produsele etichetate ca ultraprocesate trebuie eliminate din alimentație. Mai important este modul în care sunt consumate și echilibrul general al dietei.

Ce beneficii ascund unele alimente ultraprocesate

Studiul arată că aceste produse pot aduce avantaje semnificative, mai ales pentru comunitățile vulnerabile sau persoanele cu resurse financiare limitate. Printre beneficiile evidențiate se numără:

  • Accesibilitatea nutrițională – multe alimente ultraprocesate conțin vitamine și minerale esențiale, care altfel ar fi dificil de obținut.

  • Reducerea risipei alimentare – datorită termenului de valabilitate mai lung, acestea contribuie la o utilizare mai eficientă a resurselor.

  • Practicitatea – pentru cei care nu pot avea zilnic acces la produse proaspete, aceste opțiuni devin o soluție de compromis acceptabilă.

Astfel, ultraprocesarea nu este în sine un „dușman al sănătății”, ci o unealtă care, utilizată corect, poate sprijini o alimentație echilibrată.

Cum este folosit sistemul Nova pentru clasificarea alimentelor

Analiza a vizat și sistemul Nova, utilizat internațional pentru a grupa alimentele în patru mari categorii:

  • Neprocesate sau minim procesate – fructe, legume, carne proaspătă.

  • Ingrediente procesate – uleiuri, zahăr, sare.

  • Alimente procesate – conserve simple, pâine artizanală.

  • Alimente ultraprocesate – produse industriale complexe, cu aditivi.

Deși Nova a ajutat la înțelegerea fenomenului, profesorul Louie subliniază că sistemul are limite: „Clasificarea după procesare a adus contribuții importante pentru sănătate, dar nu surprinde diferențele esențiale de calitate nutrițională și implicațiile reale asupra organismului.”

Pot alimentele ultraprocesate fortificate preveni carențele nutriționale

Un alt aspect important subliniat de cercetători este legat de accesibilitate. În multe zone ale lumii, alimentele proaspete și minim procesate nu sunt disponibile zilnic sau au prețuri foarte ridicate, ceea ce le face greu de integrat într-o dietă constantă. În aceste cazuri, produsele ultraprocesate fortificate cu vitamine și minerale pot juca un rol crucial în prevenirea deficiențelor nutriționale. De exemplu, cerealele îmbogățite cu fier sau laptele fortificat cu vitamina D au contribuit la îmbunătățirea sănătății populației în multe țări.

Ce rol joacă procesarea alimentelor în sănătatea noastră

Cercetarea arată că nu procesarea în sine este problema, ci tipul de procesare. Unele metode, precum pasteurizarea sau fortificarea cu vitamine, adaugă valoare alimentelor și le fac mai sigure sau mai hrănitoare. Altele, în schimb, pot crește nivelul de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase, contribuind la apariția bolilor cronice.

Cum ne poate ajuta educația nutrițională să alegem corect alimentele

Un alt element esențial este educația nutrițională, care îi ajută pe consumatori să facă diferența între produsele ultraprocesate benefice și cele nocive. Etichetele, informațiile clare despre ingrediente și nivelul de nutrienți pot ghida oamenii către alegeri mai bune. În lipsa acestor cunoștințe, există riscul ca toate alimentele ultraprocesate să fie percepute ca fiind la fel de dăunătoare, ceea ce poate duce la decizii greșite și la dezechilibre alimentare. Astfel, combinația dintre accesibilitate, educație și diversitate alimentară poate transforma unele alimente ultraprocesate în soluții practice și sănătoase.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
Eveniment
Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
Situație fără predecent la Asia Express. Planurile producătorilor au fost date peste cap. Ce-a făcut o echipă
Eveniment
Situație fără predecent la Asia Express. Planurile producătorilor au fost date peste cap. Ce-a făcut o echipă
Autoritățile strâng lațul în jurul colaboratorilor lui Horațiu Potra. Sechestru pe avionul care transporat mercenarii în Congo
Eveniment
Autoritățile strâng lațul în jurul colaboratorilor lui Horațiu Potra. Sechestru pe avionul care transporat mercenarii în Congo
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
Eveniment
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
Eveniment
Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Eveniment
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
Eveniment
Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Eveniment
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Eveniment
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Eveniment
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Ultima oră
17:44 - Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
17:04 - Află cum poți vedea un mesaj șters pe WhatsApp
16:52 - Bărbatul care a inspirat documentarul „Escrocul de pe Tinder” a fost arestat în Georgia. Ce a declarat avocatul acestuia
16:45 - Lovitură pentru Iohannis. Șeful ANAF: “Dacă nu predă imobilul, atunci va fi executat silit ca orice român”. Ce termen are
16:40 - Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
16:18 - Situație fără predecent la Asia Express. Planurile producătorilor au fost date peste cap. Ce-a făcut o echipă
16:14 - Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
16:04 - Autoritățile strâng lațul în jurul colaboratorilor lui Horațiu Potra. Sechestru pe avionul care transporat mercenarii în Congo
15:57 - Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
15:51 - România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării