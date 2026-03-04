O alunecare de teren a generat îngrijorare în municipiul Slatina, unde mai multe gospodării au ajuns în pericol din cauza instabilității solului. Autoritățile au intervenit rapid, dispunând evacuări preventive pentru a proteja locuitorii, inclusiv copii.

Ce zone sunt afectate de alunecarea de teren

Fenomenul s-a manifestat pe strada Grădiștea, unde două locuințe au fost deja atinse de deplasarea solului. Una dintre case a suferit avarii serioase, structura fiind afectată, în timp ce o a doua prezintă degradări mai ușoare la nivelul acoperișului.

Alte cinci gospodării din apropiere se află sub amenințare, specialiștii avertizând că terenul instabil ar putea continua să se miște. Evoluția fenomenului este atent urmărită, deoarece riscul extinderii nu este exclus, relatează Digi24.

Pentru a preveni situații dramatice, autoritățile au decis relocarea temporară a 25 de persoane din cele șapte locuințe vizate. Printre cei evacuați se numără 16 adulți și 9 copii, mutați în siguranță până la clarificarea situației. Măsura a fost adoptată ca precauție, având în vedere imprevizibilitatea fenomenului și posibilitatea ca degradările să se accentueze într-un interval scurt de timp.

Cum monitorizează autoritățile evoluția situației

Cazul este supravegheat permanent de , alături de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina. Echipele analizează datele din teren și stabilesc pașii necesari în funcție de evoluția solului.

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să respecte toate indicațiile primite și să anunțe imediat orice modificare vizibilă apărută la nivelul terenului sau al construcțiilor.