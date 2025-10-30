B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)

Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)

Adrian A
30 oct. 2025, 10:29
Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
sursa: facebook/diana șoșoacă
Cuprins
  1. Mesajul adus de Șoșoacă din China
  2. Șoșoacă are planuri mari după vizita în China
  3. Critici pentru Nicușor Dan

Diana Șoșoacă a avut un turneu prin China, unde, zice ea, a avut întâlniri cu cei mai înalți oficiali. Și a venit și cu un mesaj de la Beijing.

Mesajul adus de Șoșoacă din China

Diana Șoșoacă trebuie să ajungă președinte pentru a avea o colaborare bună cu Beinjingul. Asta spune europarlamentara SOS România după vizita în China.

„Toți oficialii m-au salutat și mi-au spus sperăm să deveniți președintele României în cel mai scurt timp, altfel nu avem nicio șansă de colaborare. De 11 ani nu a mai fost niciun oficial în China. Este prima dată după 11 ani când un oficial este invitat la cel mai înalt nivel și face o vizită acolo. A fost o vizită ca pe vremuri vizitând principalele industrii și domenii pe care le are China. Nu știu ce este în capul oficialilor din UE, celor din România deja știm. Vid total.”, a declarat șefa SOS România.

Șoșoacă are planuri mari după vizita în China

Europarlamentara SOS România nu se oprește aici. Va condusce chiar și Uniunea Europeană spre o colaborare cu Rusia și China. Știe ea o strategie.

„Nu trebuie să uităm că Rusia și China fac parte din cea mai mare organizație mondială, BRICS. Am cerut audiență la Ursula von der Leyen și la Roberta Metsola. Mă voi duce peste ele, pentru că trebuie cineva să le trezească. Rusia și China vor intra din punct de vedere cultural, diplomatic și economic pe toate piețele lumii.”, a declarat Diana Șoșoacă.

Critici pentru Nicușor Dan

Diana Șoșoacă nu l-a ratat nici pe Nicușor Dan.

„O să mă ocup eu de colaborarea cu China și Rusia. Nicușor Dan nu e în stare. El nu a fost în stare să meargă nici la o adunare ONU unde putea discuta.”, a afirmat Șoșoacă.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
Politică
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Politică
Ședință de guvern la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu depune jurământul la Cotroceni
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Politică
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”
Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
Politică
Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor
Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
Politică
Cătălin Drulă, susținut de Nicușor Dan în lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă bazez și pe votul președintelui”
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
Politică
SUA retrag trupe din România | CTP: „Remarc negativ atitudinea lui Moșteanu. A procedat ca în era sovietică. Urât, urât a arătat povestea asta”. Ce a spus gazetarul despre Oana Țoiu (VIDEO)
Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
Politică
Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Ultima oră
11:53 - Controlul șoferului sau al vehicului, în trafic. Situațiile în care pot interveni polițiștii
11:28 - Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
11:17 - Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
11:02 - Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
11:01 - Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
10:33 - Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
10:28 - Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
09:49 - Caz incredibil într-un centru social! O adolescentă a fost violată de unul dintre băieții care locuia în același apartament cu ea
09:48 - Incendiu la o locuință din Sectorul 2. Pompierii intervin cu 11 autospeciale de stingere
09:32 - Retragerea trupelor din România, subiect minor pentru Donald Trump. Decizia a pus pe jar autoritățile din România