Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)

Diana Șoșoacă a avut un turneu prin China, unde, zice ea, a avut întâlniri cu cei mai înalți oficiali. Și a venit și cu un mesaj de la Beijing.

Mesajul adus de Șoșoacă din China

Diana Șoșoacă trebuie să ajungă președinte pentru a avea o colaborare bună cu Beinjingul. Asta spune europarlamentara SOS România după vizita în China.

„Toți oficialii m-au salutat și mi-au spus sperăm să deveniți președintele României în cel mai scurt timp, altfel nu avem nicio șansă de colaborare. De 11 ani nu a mai fost niciun oficial în China. Este prima dată după 11 ani când un oficial este invitat la cel mai înalt nivel și face o vizită acolo. A fost o vizită ca pe vremuri vizitând principalele industrii și domenii pe care le are China. Nu știu ce este în capul oficialilor din UE, celor din România deja știm. Vid total.”, a declarat șefa SOS România.

Șoșoacă are planuri mari după vizita în China

Europarlamentara SOS România nu se oprește aici. Va condusce chiar și Uniunea Europeană spre o colaborare cu și China. Știe ea o strategie.

„Nu trebuie să uităm că Rusia și China fac parte din cea mai mare organizație mondială, BRICS. Am cerut audiență la Ursula von der Leyen și la Roberta Metsola. Mă voi duce peste ele, pentru că trebuie cineva să le trezească. Rusia și China vor intra din punct de vedere cultural, diplomatic și economic pe toate piețele lumii.”, a declarat Diana Șoșoacă.

Critici pentru Nicușor Dan

nu l-a ratat nici pe Nicușor Dan.

„O să mă ocup eu de colaborarea cu China și Rusia. Nicușor Dan nu e în stare. El nu a fost în stare să meargă nici la o adunare ONU unde putea discuta.”, a afirmat Șoșoacă.