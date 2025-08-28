B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia

Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 21:27
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Sursa foto: Captură foto - Facebook / Marian Godina

Ambasada Bangladeshului la București a transmis un mesaj de mulțumire către președintele României pentru poziția pe care a luat-o față de agresiunea asupra unui cetățean străin.

Incidentul, petrecut recent, a readus în prim-plan dezbaterea despre xenofobie și respectarea drepturilor tuturor.

Cuprins:

  • Care este poziția Bangladeshului
  • Ce mesaj de încurajare au transmis aceștia
  • Care a fost reacția lui Nicușor Dan
  • Care este contextul incidentului

Care este poziția Bangladeshului

Reprezentanții Ambasadei Bangladeshului au relatat o postare pe Facebook unde și-au arătat recunoștința pentru mesajul transmis de președintele României, care a condamnat public actul de violență în cazul livratorului din Capitală.

„Ambasada Bangladeshului din București își exprimă recunoștința sinceră față de Domnul Președinte al României pentru declarația sa oportună și principială care condamnă atacul asupra unui cetățean bangladez pe noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță”, au scris aceștia într-o postare pe Facebook.

Delegația diplomatică a menționat că relațiile bilaterale dintre România și Bangladesh se bazează pe cooperare în educație, comerț, mobilitate a forței de muncă și schimburi culturale.

De asemenea, ambasada a subliniat cât de importanți sunt muncitorii bangladezi în societatea românească și în economia noastră.

„Ambasada recunoaște cu sinceritate aprecierea intervenției rapide și decisive a unui ofițer de poliție român în timpul liber, care l-a imobilizat pe atacator și a asigurat arestarea acestuia”, potrivit sursei menționate.

Ce mesaj de încurajare au transmis aceștia

Diplomații din București au îndemnat comunitatea lucrătorilor bangladezi din România să nu se lase descurajați de acest incident izolat.

„Ambasada îi sfătuiește pe lucrătorii bangladezi din România să nu se simtă descurajați de acest incident izolat și le cere să continue să lucreze cu încredere”, se menționează în comunicat.

De asemenea, instituția și-a reafirmat sprijinul pentru cetățenii care lucrează în România, încurajându-i să contacteze ambasada dacă au nevoie.

Care a fost reacția lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a relatat într-o postare pe Facebook despre incidentul petrecut, în care condamnă agresiunea la care a fost supus livratorul.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis șeful statului, potrivit unei postări pe Facebook.

Acesta a adăugat că astfel de acte sunt un atac la valorile fundamentale ale societății românești și a cerut autorităților să trateze cazul ca pe o infracțiune motivată de ură.

Totodată, președintele a felicitat polițistul aflat în timpul liber pentru reacția de care a dat dovadă.

Care este contextul incidentului

Agresiunea s-a petrecut pe o stradă din București, unde un livrator străin a fost lovit de un tânăr, care i-a reproșat că „nu este de aici”. În filmarea realizată chiar de agresor, victima i-a cerut explicații, iar răspunsul a fost clar: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit imediat și a reușit să-l prindă pe agresor după câțiva metri. Scuză-mă, frate!, a strigat acesta în momentul în care a fost imobilizat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Eveniment
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Eveniment
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Externe
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Eveniment
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
Eveniment
Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Eveniment
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Externe
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
Eveniment
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Eveniment
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus plângere penală împotriva lui Dan Tanasă. Ce a declarat acesta
Eveniment
Deputatul PNL Alexandru Muraru a depus plângere penală împotriva lui Dan Tanasă. Ce a declarat acesta
Ultima oră
22:25 - Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
21:55 - Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
21:28 - Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
20:54 - Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
20:33 - Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
20:24 - Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
19:54 - Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
19:43 - Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
19:23 - Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
18:54 - Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului