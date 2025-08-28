Ambasada Bangladeshului la București a transmis un mesaj de mulțumire către președintele României pentru poziția pe care a luat-o față de agresiunea asupra unui cetățean străin.

Incidentul, petrecut recent, a readus în prim-plan dezbaterea despre xenofobie și respectarea drepturilor tuturor.

Cuprins:

Care este poziția Bangladeshului

Ce mesaj de încurajare au transmis aceștia

Care a fost reacția lui Nicușor Dan

Care este contextul incidentului

Reprezentanții Ambasadei Bangladeshului au relatat o postare pe Facebook unde și-au arătat recunoștința pentru mesajul transmis de președintele României, care a condamnat public actul de violență în cazul livratorului din Capitală.

„Ambasada Bangladeshului din București își exprimă recunoștința sinceră față de Domnul Președinte al României pentru declarația sa oportună și principială care condamnă atacul asupra unui cetățean bangladez pe noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță”, au scris aceștia într-o postare pe Facebook.

Delegația diplomatică a menționat că relațiile bilaterale dintre România și Bangladesh se bazează pe cooperare în educație, comerț, mobilitate a forței de muncă și schimburi culturale.

De asemenea, ambasada a subliniat cât de importanți sunt muncitorii bangladezi în societatea românească și în economia noastră.

„Ambasada recunoaște cu sinceritate aprecierea intervenției rapide și decisive a unui ofițer de poliție român în timpul liber, care l-a imobilizat pe atacator și a asigurat arestarea acestuia”, potrivit sursei menționate.

Diplomații din București au îndemnat comunitatea lucrătorilor bangladezi din România să nu se lase descurajați de acest incident izolat.

„Ambasada îi sfătuiește pe lucrătorii bangladezi din România să nu se simtă descurajați de acest incident izolat și le cere să continue să lucreze cu încredere”, se menționează în comunicat.

De asemenea, instituția și-a reafirmat sprijinul pentru cetățenii care lucrează în România, încurajându-i să contacteze ambasada dacă au nevoie.

Nicușor Dan a relatat într-o postare pe Facebook despre incidentul petrecut, în care condamnă agresiunea la care a fost supus livratorul.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a transmis șeful statului, potrivit unei postări pe Facebook.

Acesta a adăugat că astfel de acte sunt un atac la valorile fundamentale ale societății românești și a cerut să trateze cazul ca pe o motivată de ură.

Totodată, președintele a felicitat polițistul aflat în timpul liber pentru reacția de care a dat dovadă.

Agresiunea s-a petrecut pe o stradă din București, unde un livrator străin a fost lovit de un tânăr, care i-a reproșat că „nu este de aici”. În filmarea realizată chiar de agresor, victima i-a cerut explicații, iar răspunsul a fost clar: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit imediat și a reușit să-l prindă pe agresor după câțiva metri. „Scuză-mă, frate!”, a strigat acesta în momentul în care a fost imobilizat.