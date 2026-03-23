Ambulanțe incendiate lângă o sinagogă din Londra. Incidentul, investigat ca posibil atac antisemit

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 07:37
Sursa foto: Freepik
Un incident grav, tratat de autorități ca posibil atac antisemit, a avut loc în noaptea de duminică spre luni în cartierul Golders Green din Londra. Mai multe ambulanțe ale unei organizații evreiești de intervenție au fost incendiate, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum trei persoane mascate dau foc unuia dintre vehicule.

Ambulanțe incendiate în apropierea unei sinagogi

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1:36 dimineața, în apropierea sinagogii Machzikei Hadath. Trei indivizi mascați s-au apropiat de o ambulanță aparținând organizației Hatzola Northwest și i-au dat foc, declanșând un incendiu care s-a extins rapid, conform CNN.

Președintele organizației, Shloimie Richman, a confirmat amploarea distrugerilor, precizând că patru ambulanțe au fost distruse în total.

„Avem motive serioase să credem că este un atac direct asupra comunității evreiești”, a declarat acesta pentru CNN.

Reacții dure din partea autorităților locale

Consilierul local Dean Cohen, care s-a numărat printre primii ajunși la fața locului, a descris scenele ca fiind extrem de grave.

„Faptul că au fost vizate vehicule care salvează vieți, staționate în parcarea unei sinagogi, este deosebit de înfiorător și va trimite unde de șoc în comunitatea noastră, într-un moment în care există deja temeri crescute legate de antisemitism în Marea Britanie. Este mai mult decât timpul ca autoritățile să se trezească și să facă mai mult pentru a combate această ură scăpată de sub control”, a spus acesta.

Organizația Hatzola este un serviciu de voluntariat care oferă ajutor medical de urgență atât membrilor comunității evreiești, cât și altor persoane.

Momente de panică și explozii în miez de noapte

Martorii au relatat momente de panică în timpul incendiului. O localnică a povestit că a auzit „mai multe explozii începând cu ora 2:00 dimineața”.

Imagini filmate de aceasta surprind o explozie puternică, urmată de flăcări intense și un nor dens de fum care s-a ridicat deasupra zonei.

O zonă simbol pentru comunitatea evreiască

Cartierul Golders Green este recunoscut ca unul dintre principalele centre ale comunității evreiești din Londra, găzduind numeroase sinagogi, școli religioase și restaurante kosher.

Zona face parte din districtul Barnet, care, potrivit recensământului din 2021, are cea mai mare proporție de populație evreiască dintr-o zonă metropolitană din Anglia.

Ancheta continuă

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a identifica persoanele implicate. Până în acest moment, nu au fost anunțați suspecți sau rețineri.

