Controalele desfășurate recent de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au scos la iveală numeroase probleme în benzinării, de la produse expirate până la defecțiuni tehnice. În același timp, autoritățile au subliniat că intervențiile vizează inclusiv prevenirea unor practici comerciale abuzive în contexte sensibile. Deși neregulile au fost variate și uneori grave, verificările nu au vizat direct nivelul prețurilor la carburanți.

Ce nereguli au descoperit comisarii ANPC în benzinării

În urma controalelor, ANPC au identificat o serie extinsă de abateri, atât în zona carburanților, cât și în cea a produselor comercializate în incinta stațiilor. Printre problemele constatate se numără lipsa afișării vizibile a prețurilor, echipamente defecte și scurgeri de combustibil.

De asemenea, au fost semnalate deficiențe privind informarea consumatorilor, inclusiv lipsa detaliilor despre caracteristicile carburanților sau utilizarea unor afirmații comerciale nejustificate. În unele cazuri, documentația privind calitatea produselor era incompletă sau greu accesibilă pentru verificare.

Nereguli importante au fost descoperite și în zona alimentară, unde s-au găsit produse expirate, etichete incomplete sau incorecte și condiții de depozitare necorespunzătoare. Fructele și legumele degradate sau spațiile frigorifice neigienizate au fost, de asemenea, semnalate de inspectori., relatează Ziare.com

Ce sancțiuni au fost aplicate în urma controalelor

În total, comisarii au aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 au fost , iar restul avertismente. Valoarea totală a amenzilor a depășit 1,49 milioane de lei, reflectând amploarea neregulilor constatate în teren.

Pe lângă sancțiuni, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de peste 45.000 de lei. În alte șapte situații, activitatea unor operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea problemelor.

Cum justifică ANPC intervențiile

Reprezentanții instituției au reamintit că, în anumite situații speciale, legislația le permite să intervină pentru a preveni practici speculative. Acestea includ majorări nejustificate de prețuri, limitarea vânzărilor sau acumularea de produse în scopuri speculative.

Cu toate acestea, controalele recente nu au vizat în mod direct prețurile carburanților, deși cadrul legal permite intervenții în astfel de situații. Astfel, nu au fost sancționate pentru nivelul tarifelor practicate, ci pentru neregulile identificate în activitatea curentă.

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).