Amenzi de zeci de mii de lei în centrul Capitalei pentru trotuare nedeszăpezite. Ce zone sunt verificate

Iulia Petcu
23 feb. 2026, 19:21
sursa foto: Facebook/ Poliția Locală a Municipiului București
Cuprins
  1. Ce au identificat autoritățile în urma controalelor
  2. Ce avertizează Poliția Locală
  3. Ce zone din București au fost verificate prioritar

Un control amplu desfășurat în centrul Capitalei a readus în atenție responsabilitatea deszăpezirii trotuarelor după episoadele recente de ninsoare. Autoritățile locale avertizează că lipsa intervențiilor rapide crește riscul accidentelor și atrage sancțiuni consistente.

Ce au identificat autoritățile în urma controalelor

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a anunțat că verificările privind modul de deszăpezire continuă, în special după ce au trecut peste 24 de ore de la încetarea ninsorii. Luni, până la prânz, doar în zona centrală au fost aplicate 25 de sancțiuni, în valoare totală de 44.000 de lei. Potrivit instituției, acțiunea are un caracter preventiv, fiind vizată siguranța pietonilor, dar și respectarea obligațiilor legale de către cei responsabili.

Autoritățile au transmis clar că atenția nu se concentrează exclusiv pe operatorii de salubrizare, ci și pe comercianți și asociațiile de proprietari. „Continuăm verificările privind felul în care se realizează deszăpezirea în Capitală! Pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, acţionăm preventiv pentru siguranţa pietonală şi nu numai! Astfel, pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, ne-am concentrat atenţia şi pe felul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari curăţă trotuarele din faţa punctelor de lucru şi a scărilor de bloc”, au transmis reprezentanții instituției.

Ce avertizează Poliția Locală

Reprezentanții Poliției Locale atrag atenția că zăpada lăsată pe trotuare se transformă rapid în ghețuș, crescând considerabil riscul producerii accidentelor. „Nimeni nu îşi doreşte asta! Motiv pentru care acolo unde am găsit comercianţi la lopată nu am sancţionat. Iar dacă au înţeles că trebuie să treacă la treabă şi să cureţe pe loc, amenda a fost mai mică”, au explicat aceștia. În schimb, lipsa totală a intervențiilor a dus la sancțiuni mai severe, relatează Digi24.

În situațiile în care au fost identificați țurțuri ce puteau pune în pericol pietonii, zonele respective au fost izolate temporar. „Însă în cazul societăţilor sau asociaţiilor de bloc care nu au luat nici un fel de măsură în a-şi curăţa perimetrul, sancţiunea a fost proporţională. Iar unde am sesizat un posibil pericol pentru pietoni cauzat de ţurţuri, am izolat zona şi am solicitat sprijinul pompierilor ISU Bucureşti”, au mai transmis autoritățile.

Ce zone din București au fost verificate prioritar

Controalele s-au concentrat pe zona centrală, incluzând marile bulevarde și străzile principale din inelul median al Capitalei. „Toate aceste atribuții sunt în sarcina fiecărei poliții locale de Sector, motiv pentru care noi am verificat zonele centrale din București. Tot ce ţine de marile bulevarde şi străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara şi I.C. Brătianu”, a mai transmis sursa citată. Verificările vor continua în întreg perimetrul central.

