Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 18:41
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum trebuie echipată o trotinetă electrică pentru a fi conformă cu legea
  2. Cine controlează respectarea regulilor pentru trotinetele electrice

Regulile pentru trotinetele electrice sunt acum clar stabilite în Codul Rutier, la fel ca în cazul celorlalte vehicule. Circulația este permisă doar pe pistele pentru biciclete sau, dacă acestea lipsesc, pe drumurile unde limita de viteză nu depășește 50 km/h. Vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete este de 14 ani, iar transportul pasagerilor nu este permis. De asemenea, pentru cei sub 16 ani, purtarea căștii este obligatorie atunci când circulă pe carosabil.

Cum trebuie echipată o trotinetă electrică pentru a fi conformă cu legea

Trotinetele electrice trebuie echipate cu un sistem de frânare eficient, mecanism de direcție funcțional și o sonerie clar audibilă. Fiecare vehicul trebuie să aibă lumini vizibile și elemente reflectorizante montate pe roți, pentru a crește siguranța participanților la trafic. Codul Rutier interzice deplasarea trotinetelor pe drumurile marcate cu indicatorul „Acces interzis bicicletelor” sau pe trotuare fără piste speciale.

Conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise este strict interzisă și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. Utilizatorii nu au voie să transporte obiecte voluminoase, să se țină de vehicule sau să circule pe polei ori gheață. Traversarea trecerilor de pietoni pe trotinetă și lipsa actului de identitate sunt considerate abateri și se sancționează corespunzător. În anul 2025, punctul de amendă are valoarea de 202,5 lei, conform legislației actuale privind sancțiunile rutiere din România. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi între 810 și 1.620 de lei, în funcție de gravitatea abaterii comise.

Cine controlează respectarea regulilor pentru trotinetele electrice

Poliția Rutieră rămâne principalul organ de control, însă și Poliția Locală are competența de a aplica sancțiuni conducătorilor de trotinete. Totodată, mai multe administrații locale, inclusiv Primăria Capitalei, au adoptat propriile regulamente privind utilizarea trotinetelor electrice. Acestea stabilesc clar zonele unde pot fi parcate vehiculele de închiriat și prevăd amenzi pentru blocarea trotuarelor sau obstrucționarea accesului pietonilor.

