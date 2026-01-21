B1 Inregistrari!
Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 12:35
sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce este importantă înregistrarea proprietăților pentru românii din diaspora
  2. Ce riscuri apar atunci când proprietățile nu sunt înregistrate
  3. Unde se poate face cadastru gratuit și ce presupune programul

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) avertizează românii care dețin proprietăți în țară, dar locuiesc în străinătate, asupra unor riscuri legale importante. Lipsa înregistrării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară poate afecta direct exercitarea dreptului de proprietate.

De ce este importantă înregistrarea proprietăților pentru românii din diaspora

ANCPI atrage atenția că proprietarii aflați în afara României sunt mai expuși atunci când imobilele nu sunt înscrise oficial în sistemul de cadastru. În aceste situații, administrarea proprietății devine dificilă, iar exercitarea drepturilor legale poate fi limitată semnificativ.

„Ești plecat din țară, dar deții o proprietate în România? În lipsa înregistrării în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată, mai ales atunci când proprietarul nu se află în țară. Prin înregistrarea sistematică, datele despre proprietate sunt măsurate, verificate și înscrise oficial, devenind recunoscute de toate instituțiile statului. Acest lucru asigură claritate juridică și facilitează administrarea proprietății, inclusiv de la distanță”, a transmis ANCPI.

Prin înscrierea în sistemul integrat, datele despre imobil devin oficiale și recunoscute de toate instituțiile statului. Această recunoaștere oferă proprietarilor siguranță juridică și posibilitatea de a-și gestiona bunurile chiar și de la distanță.

Ce riscuri apar atunci când proprietățile nu sunt înregistrate

În lipsa înregistrării, riscurile legale și administrative cresc, mai ales pentru românii care locuiesc temporar sau permanent în afara țării. Pot apărea dificultăți în vânzare, administrare sau în relația cu autoritățile și terții.

ANCPI subliniază că înregistrarea nu reprezintă o simplă formalitate, ci o garanție a dreptului de proprietate. Claritatea juridică devine esențială atunci când proprietarul nu poate interveni direct în eventuale situații problematice.

„Prin înregistrarea sistematică, datele despre proprietate sunt măsurate, verificate și înscrise oficial, devenind recunoscute de toate instituțiile statului. Acest lucru asigură claritate juridică și facilitează administrarea proprietății, inclusiv de la distanță”, subliniază ANCPI, potrivit BZI.

Unde se poate face cadastru gratuit și ce presupune programul

Agenția reamintește că, în prezent, în 660 de comune din România, înregistrarea sistematică a imobilelor este gratuită pentru cetățeni. Programul face parte din proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Inițiativa este derulată de ANCPI și cofinanțată prin Programul Operațional de Competitivitate și Dezvoltare a Infrastructurii Digitale 2021–2027. Proprietarii beneficiază de măsurători oficiale, verificarea datelor și înscrierea completă în cartea funciară.

Prin acest proiect, agenția urmărește includerea tuturor imobilelor rurale în sistemul oficial, oferind gratuitate și sprijin logistic. Scopul este reducerea problemelor legale pentru românii plecați în străinătate și creșterea transparenței în gestionarea proprietăților.

