ANM înregistrează cele mai scăzute temperaturi din aceasta iarnă. Unde a fost cel mai frig

Anul 2022 a început cu vreme de primăvară, însă, temperaturile au scăzut semnificativ. Miercuri dimineață au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din aceasta iarnă.

Potrivit datelor ANM, în munții Călimani au fost dimineață -20,5 C, iar în comuna Supuru de Jos, nu departe de Satu Mare au fost -18,3 C. La Satu Mare au fost -16,1 C. La vârful Ceahlău – Toaca au fost -18,7, iar la Omu, -16,5 C. Cel mai cald era dimineață la Vărădia de Mureș și la Băile Herculante: -0,8 C.

La Bâlea era cel mai gros strat de zăpadă: 159 cm, iar la Omu erau 134 cm. Era strat de zăpadă și în orașele din vestul țării: 11 cm la Oradea și 10 cm la Săcuieni (Bihor). Marți, maximele diurne au fost cuprinse între -11,2 C în munții Călimani și +6,8 la Pătârlagele (jud Buzău).