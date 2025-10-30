B1 Inregistrari!
Eveniment » ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate

ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate

Iulia Petcu
30 oct. 2025, 18:50
ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate
sursa foto: facebook/ @anpc
Cuprins
  1. Câte firme au fost verificate și ce probleme au fost găsite
  2. Ce sancțiuni a aplicat ANPC
  3. Ce recomandări face ANPC cumpărătorilor de locuințe

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat o amplă acțiune de control în domeniul imobiliar. În urma verificărilor, comisarii au identificat numeroase abateri, în special legate de dimensiunile locuințelor puse în vânzare. Sancțiunile aplicate depășesc aproape un milion de lei, iar mii de apartamente au fost scoase de pe piață.

Câte firme au fost verificate și ce probleme au fost găsite

Controalele efectuate de ANPC au vizat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari din întreaga țară. Din totalul de 491 de operatori economici verificați, 216 au fost găsiți cu abateri.

Cele mai frecvente nereguli sunt legate de nerespectarea suprafețelor utile minime prevăzute de legislație. Conform verificărilor, multe apartamente aveau dimensiuni mai mici decât standardele legale:

  • Garsonierele sub 37 de metri pătrați,
  • Apartamentele cu două camere sub 52 de metri pătrați,
  • Cele cu trei camere sub 66 de metri pătrați.

Pe lângă problemele legate de suprafețe, inspectorii au constatat și informarea incorectă a cumpărătorilor, mai ales în ceea ce privește clauzele contractuale, garanțiile și condițiile de renunțare la achiziție.

Reprezentanții instituției au subliniat că aceste verificări au rolul de a protejа consumatorii și de a menține transparența pe piața imobiliară. Scopul este de a asigura respectarea standardelor legale și de a descuraja practicile abuzive ale dezvoltatorilor, relatează Capital.ro.

Ce sancțiuni a aplicat ANPC

În urma neregulilor descoperite, comisarii ANPC au impus 166 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 979.000 de lei. Totodată, 3.055 de locuințe au fost retrase de la vânzare pentru că nu respectau cerințele legale privind suprafața minimă utilă.

Autoritatea a dispus și măsuri de compensare financiară pentru cumpărători, proporționale cu suprafața lipsă a locuințelor. În unele cazuri, dezvoltatorii au fost obligați să aloce unități conforme cu standardele legale.

Ce recomandări face ANPC cumpărătorilor de locuințe

Reprezentanții instituției le cer românilor să fie vigilenți înainte de semnarea unui antecontract de vânzare-cumpărare. ANPC recomandă verificarea următoarelor aspecte:

  • dacă imobilul are autorizație de construcție valabilă;
  • intabularea în Cartea Funciară;
  • existența tuturor componentelor auxiliare (parcare, boxă, balcon);
  • prezența unei clauze de renunțare la achiziție;
  • prețul final și condițiile de plată;
  • garanțiile oferite de dezvoltator.

Aceste precauții pot preveni achiziția unor locuințe care nu respectă cerințele legale privind dimensiunea și calitatea, dar și eventualele pierderi financiare.

Tags:
