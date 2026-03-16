Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 21:31
Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Câte posturi ar putea dispărea din structura ANPC
  2. Cum ar putea fi reorganizate comisariatele din teritoriu
  3. Ce alte direcții din instituție ar putea fi schimbate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ar putea trece printr-o reorganizare majoră, care ar presupune reducerea numărului de posturi și modificarea structurii administrative. Planul aflat în discuție urmărește simplificarea funcționării instituției și reorganizarea modului în care sunt gestionate activitățile de control.

Câte posturi ar putea dispărea din structura ANPC

Potrivit variantelor analizate în prezent, instituția ar urma să reducă aproximativ o treime din personalul actual. Numărul total de posturi ar putea scădea de la 1.370 la aproximativ 900, ceea ce înseamnă o diminuare semnificativă a aparatului administrativ.

Restructurarea ANPC ar viza atât pozițiile de conducere, cât și funcțiile de execuție din cadrul instituției. Din cele 76 de posturi de conducere existente, 29 ar putea fi eliminate în cadrul procesului de reorganizare.

În același timp, reducerea ar afecta și personalul operativ, deoarece 438 dintre cele 1.293 de posturi de execuție ar urma să fie desființate. Măsura ar face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare administrativă.

Cum ar putea fi reorganizate comisariatele din teritoriu

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează reorganizarea rețelei de comisariate care funcționează în prezent la nivel local. În locul structurii actuale ar urma să fie creat un sistem cu mai puține unități teritoriale, relatează Capital.

Astfel, cele 41 de comisariate județene și cele șase comisariate sectoriale ar putea fi înlocuite de 22 de comisariate teritoriale pentru protecția consumatorilor. Această schimbare ar implica și modificări la nivelul funcțiilor de conducere din teritoriu.

Conform proiectului, 47 de funcții de comisar-șef adjunct ar urma să fie eliminate, iar în locul lor ar putea fi create 22 de posturi de comisar-șef, corespunzătoare noilor structuri teritoriale.

Ce alte direcții din instituție ar putea fi schimbate

Planul de reorganizare ar include și modificări la nivelul mai multor direcții interne, unele dintre acestea urmând să fie desființate sau transformate în servicii. Compartimentul de audit public intern ar putea fi eliminat, iar Direcția produse și servicii financiare și bancare ar urma să dispară.

De asemenea, Serviciul produse și servicii financiare ar putea primi o nouă denumire și atribuții extinse, devenind Serviciul produse și servicii financiare bancare și nebancare.

Direcția Generală Control și Supraveghere Piață ar urma să fie reorganizată și redenumită Direcția Control și Supraveghere Piață, fiind condusă de un director, nu de un comisar-șef.

Proiectul de reorganizare a instituției ar urma să fie publicat în perioada următoare în transparență decizională. După această etapă, documentul ar putea intra în dezbatere publică înainte de adoptarea unei forme finale.

Citește și...
Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
Eveniment
Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Eveniment
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Eveniment
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
Eveniment
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Eveniment
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Eveniment
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Eveniment
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
Eveniment
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
