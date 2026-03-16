Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ar putea trece printr-o reorganizare majoră, care ar presupune reducerea numărului de posturi și modificarea structurii administrative. Planul aflat în discuție urmărește simplificarea funcționării instituției și reorganizarea modului în care sunt gestionate activitățile de control.

Câte posturi ar putea dispărea din structura ANPC

Potrivit variantelor analizate în prezent, instituția ar urma să reducă aproximativ o treime din personalul actual. Numărul total de posturi ar putea scădea de la 1.370 la aproximativ 900, ceea ce înseamnă o diminuare semnificativă a aparatului administrativ.

Restructurarea ar viza atât pozițiile de conducere, cât și funcțiile de execuție din cadrul instituției. Din cele 76 de posturi de conducere existente, 29 ar putea fi eliminate în cadrul procesului de reorganizare.

În același timp, reducerea ar afecta și personalul operativ, deoarece 438 dintre cele 1.293 de posturi de execuție ar urma să fie desființate. Măsura ar face parte dintr-un plan mai amplu de administrativă.

Cum ar putea fi reorganizate comisariatele din teritoriu

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează reorganizarea rețelei de comisariate care funcționează în prezent la nivel local. În locul structurii actuale ar urma să fie creat un sistem cu mai puține unități teritoriale, relatează Capital.

Astfel, cele 41 de comisariate județene și cele șase comisariate sectoriale ar putea fi înlocuite de 22 de comisariate teritoriale pentru protecția consumatorilor. Această schimbare ar implica și modificări la nivelul funcțiilor de conducere din teritoriu.

Conform proiectului, 47 de funcții de comisar-șef adjunct ar urma să fie eliminate, iar în locul lor ar putea fi create 22 de posturi de comisar-șef, corespunzătoare noilor structuri teritoriale.

Ce alte direcții din instituție ar putea fi schimbate

Planul de ar include și modificări la nivelul mai multor direcții interne, unele dintre acestea urmând să fie desființate sau transformate în servicii. Compartimentul de audit public intern ar putea fi eliminat, iar Direcția produse și servicii financiare și bancare ar urma să dispară.

De asemenea, Serviciul produse și servicii financiare ar putea primi o nouă denumire și atribuții extinse, devenind Serviciul produse și servicii financiare bancare și nebancare.

Direcția Generală Control și Supraveghere Piață ar urma să fie reorganizată și redenumită Direcția Control și Supraveghere Piață, fiind condusă de un director, nu de un comisar-șef.

Proiectul de reorganizare a instituției ar urma să fie publicat în perioada următoare în transparență decizională. După această etapă, documentul ar putea intra în dezbatere publică înainte de adoptarea unei forme finale.