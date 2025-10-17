Fabrica Bosch din Jucu, Cluj, intră într-un proces masiv de restructurare. Aproximativ 170 de persoane urmează să-și piardă locul de muncă. Posturile care vor fi desființate vor fi de șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni.

Când vor fi desființate cele 170 de posturi de la fabrica Bosch din Jucu

Măsura este una cu acțiune rapidă, astfel că începând cu 1 decembrie 2025, aproximativ 170 de persoane ar urma să își piardă jobul. Reprezentanții Bosch din Cluj au declarat că această mișcare este un răspuns la schimbările actuale de pe piață. Contextul economic dificil și stagnarea pieței auto sunt doi dintre factorii care au contribuit la luarea deciziei.

Hotărârea a fost influențată și de anticiparea unei scăderi la nivelul de producție, dar și o intensificare a competiție. Reprezentanții Bosch au subliniat și că reorganizarea are loc la nivel global, nu este inițiată de sucursala din România.

„Dezvoltarea afacerii Bosch este îngreunată de o economie globală slăbită și de o piață auto stagnantă. Având în vedere evoluția pieței, ne așteptăm în continuare la o scădere a producției de vehicule și la intensificarea semnificativă a concurenței. Bosch a lucrat continuu la ajustări structurale și de portofoliu pentru a-și asigura competitivitatea și viabilitatea viitoare. În acest scop, revizuim continuu structura activităților noastre pentru a reduce costurile oriunde este posibil – fie în structuri, portofoliu sau personal, iar acest lucru se aplică la nivel mondial.

Piața de electronice auto este puternic influențată de preț, în special pentru unitățile electronice de control (ECU) și datorită apariției noilor furnizori de pe piață. În plus, lanțul valoric se schimbă. Astăzi, producătorii de vehicule preferă să-și definească singuri arhitecturile electrice/electronice (E/E) și să solicite producerea hardware-ului la costuri foarte eficiente de către producători contractuali din afara industriei. Acest lucru creează provocări economice majore pentru furnizorii de sisteme precum Bosch, care anterior au integrat dezvoltarea și producția de ECU pentru producătorii de vehicule. Divizia Bosch Mobility Electronics trebuie să se adapteze la schimbările structurale în dezvoltarea și producția de ECU și să se poziționeze competitiv”, au declarat reprezentanții fabricii din Cluj, pentru .

Câți angajați are fabrica Bosch din Cluj în prezent

În prezent, fabrica Bosch din Cluj are 3300 de angajați. Reprezentanții firmei susțin că depun eforturi pentru ca restructurările să nu aibă un impact negativ major asupra vieții sociale. Din acest motiv, persoanele al căror post urmează să fie desființat au fost înștiințați de decizie din timp.

„Fabrica Bosch din Cluj planifică o ajustare a 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Bosch se angajează la o comunicare transparentă și deschisă. Prin urmare, am implicat reprezentanții angajaților noștri din timp și ne-am informat mai întâi angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social, implementând măsuri, inclusiv pachete compensatorii, conform contractului colectiv de muncă în vigoare.

În Cluj, Bosch are în prezent aproximativ 3300 de angajați la unitatea sa de . Fabrica a fost înființată în 2013 și produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, precum și pentru îmbunătățirea experienței de condus”, au mai declarat reprezentanții fabricii.