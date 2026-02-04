B1 Inregistrari!
ANSVSA extinde rechemarea unor formule de lapte pentru bebeluși. Cum sunt sfătuiți părinții să procedeze

ANSVSA extinde rechemarea unor formule de lapte pentru bebeluși. Cum sunt sfătuiți părinții să procedeze

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 10:39
ANSVSA extinde rechemarea unor formule de lapte pentru bebeluși. Cum sunt sfătuiți părinții să procedeze
Sursa foto: shutterstock.com
Cuprins
  1. Ce produse au fost retrase de pe piață
  2. Ce recomandări primesc părinții și cumpărătorii

Autoritățile sanitare au emis o nouă alertă alimentară care vizează produse destinate sugarilor, un segment extrem de sensibil pentru consumatori. Două loturi de lapte praf au fost retrase preventiv, pe fondul unor suspiciuni de contaminare.

Ce produse au fost retrase de pe piață

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat extinderea unei rechemări inițiate anterior de Nestle România. Decizia a fost luată în urma aplicării unor metode noi de testare, comunicate de autoritățile europene.

Produsele vizate sunt NAN 1 Optipro 800 g, lot nr. 53410346AE, cu data limită de consum 31 decembrie 2027, și NAN 1 Comfortis 800 g, lot nr. 53430346AF, având același termen de valabilitate.

Motivul invocat de autorități este necesitatea asigurării unui nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari. Această toxină este produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus și poate provoca toxiinfecții alimentare.

Chiar dacă nu a fost confirmată o contaminare certă, retragerea a fost decisă ca măsură de precauție. Autoritățile susțin că protejarea sănătății copiilor impune standarde extrem de stricte.

Ce recomandări primesc părinții și cumpărătorii

ANSVSA le recomandă consumatorilor care au achiziționat produsele din loturile menționate să nu le ofere spre consum sugarilor. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea integrală a contravalorii, scrie stiripesurse.ro.

Anunțul oficial de rechemare a fost publicat pe site-ul instituției, împreună cu retailerul Kaufland. Acesta a pus la dispoziție și lista magazinelor din rețea unde au fost comercializate loturile respective.

Această decizie vine în continuarea unei retrageri voluntare anunțate de Nestle la începutul lunii ianuarie 2026. Atunci, mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost scoase de la vânzare în mai multe state europene. Retragerea a vizat mărcile SMA, BEBA și NAN, în țări precum Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța. Motivul a fost prezența potențială a unei toxine ce ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale.

