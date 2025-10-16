Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis o notă către școli prin care clarifică modul de organizare al programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Documentul interzice excursiile internaționale fără documentația și aprobările legale. De asemnea, acesta subliniază că toate activitățile trebuie să aibă un scop educativ și să respecte normele de siguranță.

Ce prevede noua adresă transmisă școlilor

În adresa trimisă de ISMB se arată că deplasările din cadrul celor două programe trebuie să fie strict educative. Excursiile internaționale nu sunt permise fără actele și aprobările impuse de legislație. Inspectoratul precizează că fiecare activitate trebuie să fie planificată, documentată și aprobată în consiliul de administrație al școlii.

Totodată, unitățile de învățământ au obligația de a elabora documentația completă pentru fiecare acțiune: obiective, surse de finanțare, responsabilități și măsuri de siguranță. ISMB anunță că își rezervă dreptul de a verifica aceste documente și de a solicita informații suplimentare, raportează .

„Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti îşi rezerva dreptul de a verifica documentația aferentă activităților planificate în cadrul programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, precum și de a solicita informații suplimentare, în scopul asigurării legalității și siguranței derulării acestora”.

Cum pot fi finanțate activitățile din „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Conform precizărilor, activitățile pot fi susținute din fonduri proprii ale școlii, din resurse extrabugetare sau prin contribuția asociațiilor de părinți cu personalitate juridică. În același timp, este interzis ca sau profesorii să colecteze sau să gestioneze bani pentru aceste activități.

Nota mai menționează că programele trebuie să poată fi organizate fără contribuții financiare din partea elevilor, părinților sau cadrelor didactice. Excursiile care durează cinci zile sau mai mult, ori cele fără surse clare de finanțare, nu sunt permise.

Ce activități pot fi desfășurate în cadrul celor două programe

ISMB precizează că activitățile pot avea loc în școală sau în afara ei, cu respectarea normelor de siguranță. Deplasările trebuie să aibă caracter preponderent educativ, conform Ordinului privind organizarea excursiilor și taberelor.

Documentul recomandă includerea unor teme de actualitate, precum prevenirea violenței, combaterea consumului de droguri și promovarea unui comportament responsabil. Pentru „Săptămâna Verde”, activitățile trebuie corelate cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Care este contextul actual al programelor educaționale

Decizia ISMB vine în contextul în care multe școli aleg să organizeze cele două programe în apropierea dintre module. Programul „Săptămâna Verde” a fost introdus în anul școlar 2023-2024, la inițiativa președintelui Klaus Iohannis.

Deși în anul școlar trecut activitățile au fost finanțate prin Administrația Fondului de Mediu, bugetul aprobat pentru 2025 nu prevede sume dedicate acestui program. Ministerul Mediului a anunțat că fondurile rămase din alocarea anterioară, în valoare de 100 de milioane de lei, pot fi solicitate până la finalul anului, dar doar de școlile deja înscrise și eligibile.

În prezent, activitățile din „Săptămâna Verde” se desfășoară în special în curtea școlii, în clasă sau la bibliotecă, mai ales în mediul rural, potrivit unui raport al Ministerului Educației.