Acasa » Eveniment » Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii

Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 09:48
Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Un stil de viață echilibrat
  2. Secretul longevității
  3. Magazin de bijuterii din 1964
  4. Pragul de 100 de ani

O femeie în vârstă de 101 de ani încă merge la muncă. Stilul ei de viață a menținut-o sănătoasă și pe propriile picioare, de-a lungul anilor. Iată care este secretul acestei femei!

Un stil de viață echilibrat

Ann Angeletti are 101 de ani și se menține încă în formă. Merge la muncă șase zile pe săptămână, la un magazin de bijuterii din New Jersey, pe care îl are de ani de zile. Munca o ține în viață și merge în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze.

„Dacă mă pensionez, aș muri! Nu pot să stau acasă”, a spus Ann Angeletii, potrivit informațiilor de la ABC 7, citat de Click.

Secretul longevității

Ann Angeletti a spus că secretul ei pentru a rămâne în formă chiar și la această vârstă este faptul că are multă grijă de sine.

„Trebuie să te trezești, să faci duș, să mănânci, să ai grijă de tine”, a spus Ann. „Trebuie să faci exerciții fizice iar dacă nu îți place ceva din viața ta, fă o schimbare”, a mai spus bătrâna.

Magazin de bijuterii din 1964

Femeia are un magazin de bijuterii încă din 1964, în New Jersey. Angela se duce cu bucurie în fiecare dimineață la muncă. Ea spune că a început să muncească încă din copilărie.

Femeia reușește să se mențină în această formă, energică și cu zâmbetul pe buze, cu ajutorul exercițiilor fizice, dar și cu ajutorul unei diete echilibrate.

Pragul de 100 de ani

În statul New Jersey, autoritățile spun că există numai 2.646 de persoane care au reușit să treacă de pragul de 100 de ani.

În majoritatea cazurilor, cei care trec de această vârstă, au grijă la stilul lor de viață. Dieta trebuie să fie cât mai sănătoasă, însă nu trebuie uitat și de faptul că sportul are și el un rol crucial pentru a atinge astfel de vârste.

