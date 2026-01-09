Armata elvețiană face lumină în controversa escortei pentru avionul lui Nicușor Dan. „A împăcat și capra și varza”

Controvesra escortei aviației elvețiene pentru avionul lui Nicușor Dan se stinge. Sau cel puțin așa ar trebui după anunțul făcut de armata elvețiană.

Adevărul din spatele escortei pentru avionul lui Nicușor Dan

Armata elvețiană a venit cu noi precizări după ce în România a izbucnit un adevărat scandal după ce Nicușor Dan a afirmat că cele două avioane elvețiene au escortat aeronava prezidențială în semn de mulțumire pentru ajutorul oferit de țara noastră după tragedia de la Crans-Montana.

„Forțele Aeriene Elvețiene au escortat pentru scurt timp aeronava președintelui României în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission”, cu două avioane de vânătoare F/A-18.

Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi, prin radio, delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana. Cu câteva zile înainte, Forțele Aeriene Române fuseseră mobilizate pentru transporturi medicale în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul lor valoros în transferul aerian al pacienților către spitale specializate din întreaga Europă.”, a transmis Mathias Volken, purtătorul de cuvânt al armatei elvețiene, într-un răspuns pentru Hotnews.

Nicușor Dan, acuzat că a mințit

Scandalul a izbucnit după ce adversarii lui Nicușor Dan au făcut un adevărat circ și l-au acuzat pe președinte că a mințit când a afirmat că a fost escortat de avioanele elvețiene în semn de mulțumire.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a scris, joi, că a primit informare oficială din Elveția că misiunea a fost una obișnuită, nu ca semn de mulțumire pentru România.

„Stimate Patrick André,

Solicitarea dumneavoastră de presă a fost transmisă Biroului de Presă al Armatei. Vă pot oferi următoarele informații cu privire la întrebarea dumneavoastră:

Forțele Aeriene Elvețiene utilizează „live missions” pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.). După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de „live missions” pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.

Cu cele mai bune gânduri

Mathias Volken”, ar fi fost răspunsul purtătorului de cuvânt al armatei elvețiene pentru jurnalist. Mesaj preluat de suveraniștii care l-au făcut praf pe .

La rândul său, președintele a făcut publică discuția dintre echipajul Spartanului care îl aducea în țară de la Paris și controlorul de trafic din Zürich.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a transmis președintele Nicușor Dan,