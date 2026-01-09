B1 Inregistrari!
Controversă. Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul de pe Spartan. Președintele denunță un „atac" la adresa credibilității României (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
09 ian. 2026, 08:24
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan a publicat, în miez de noapte, „înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich” pentru a demonstra că escortarea deasupra Elveției a aeronavei românești ce l-a adus de la Paris la București chiar a fost un „semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”.

Președintele a publicat înregistrarea după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a scris pe Facebook, citând un purtător de cuvânt al Armatei Elvețiene, că nici vorbă de așa ceva, ci escortarea a fost „o misiune obișnuită de poliție aeriană a aviației militare elvețiene”.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”, a mai replicat președintele Nicușor Dan.

Amintim că președintele a plecat în Franța să participe la summitul aliaților Ucrainei, „Coaliția de Voință”, dar nu s-a mai putut întoarce marți seara, conform programului, din cauza vremii nefavorabile. Abia miercuri seară, aeronava Spartan a președintelui a revenit în România.

„Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a anunțat președintele Nicușor Dan, atunci, pe Facebook.

Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre pilotul român și controlorul de trafic din Zürich

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.

Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

În înregistrarea respectivă se aude că pilotului aeronavei militare Spartan în care se afla Dan i se comunică: „Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în Crans-Montana”.

Care e versiunea evenimentelor potrivit jurnalistului Patrick André de Hillerin

Reacția președintelui vine după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a scris, joi, că a primit informare oficială din Elveția că misiunea a fost una obișnuită, nu ca semn de mulțumire pentru România.

„În cursul serii de azi am primit următorul răspuns de la Mathias Volken, unul dintre cei doi purtători de cuvânt ai Armatei Elvețiene:

„Stimate Patrick André,

Solicitarea dumneavoastră de presă a fost transmisă Biroului de Presă al Armatei. Vă pot oferi următoarele informații cu privire la întrebarea dumneavoastră:

Forțele Aeriene Elvețiene utilizează „live missions” pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.). După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de „live missions” pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.

Cu cele mai bune gânduri
Mathias Volken”

După cum puteți citi cu ochii dumneavoastră, „Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de „live missions” pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat”.

Zborul pe care l-am menționat fiind cel al aeronavei Spartan a Forțelor Aeriene Romane, este foarte clar că avionul prezidențial a fost interceptat/escortat o scurtă perioadă de timp în cadrul unei „live Mission”, o misiune aeriană de rutină a aviației Elvețiene, care a avut scopul de a verifica informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică: tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.
Așadar, nimic special, niciun gest deosebit de respect, ci doar o misiune de rutină a Aviației Elvețiene, așa cum sunt, în medie, 200 de alte misiuni de-a lungul unui an”, a scris Patrick André de Hillerin, pe Facebook.

