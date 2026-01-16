Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a reacționat după ce judecătorii CCR au hotărât vineri să amâne pronunțarea finală privind reforma pensiilor magistraților. CCR se va întruni, din nou, pe data de 11 februarie 2026. Aceasta este a patra amânare după cele cauzate, în special, de lipsa cvorumului din cauza boicotului unor judecători susținuți de PSD.

Ce spune Augustin Zegrean despre această amânare

Augustin Zegrean a declarat la TVR Info că amânarea este justificată:

“Amânarea de astăzi mi se pare justificată pentru că dacă ieri s-au depus documente (…) ori trebuiau să le ignore, ori să rămână să le studieze. Deci, soluția de data aceasta este justificată. Dacă ieri s-au depus, nu aveau când să le vadă.”, a spus fostul judecător la .

De ce a fost nevoie de o expertiză suplimentară

Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis joi la CCR o expertiză referitoare la impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților. Aceasta a fost cerută de cei patru judecători care au refuzat să participe la ședința CCR, inițiată de Guvernul Bolojan, dar nu și de judecătorul raportor implicat în cauză.

Termenul de 11 februarie este prea îndepărtat? Ce spune Augustin Zegrean

Întrebat despre motivul pentru care termenul de amânare este stabilit atât de târziu, Zegrean a explicat:

“Ei au și alte dosare de judecat acolo și au ședințe. Puteau să dea mai repede, sigur, o săptămână, două săptămâni. Au dat o lună. (…) Această amânare este justificată, acum că e mai lungă sau mai scurtă asta e o altă discuție”, a explicat fostul magistrat.

Este pensia de serviciu un element esențial pentru independența Justiției?

Augustin Zegrean a precizat că pensia magistraților nu reprezintă un pilon fundamental al independenței Justiției:

“Nu este un element esențial. E vorba de altceva. Independența înseamnă să poată să judece fără să intervină nimeni. Ei au suficiente argumente legislative care să le dea independența necesară. Atât cei de la Curtea Constituțională, cât și ceilalți judecători. Pensia este o altă problemă, este o problemă pentru viitor, pentru când nu vor mai fi judecători, ce se va întâmpla atunci – asta îi preocupă pe ei acum”, a mai adăugat Augustin Zegrean.