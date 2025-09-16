Autoritățile au impus pe o aeronavă tip Airbus A319-112, proprietatea companiei FlyLili, cu care erau transportați lui Horațiu Potra în Congo.

Sechestru asigurator pe un avion Airbus

Impunerea sechestrului pe aeronava Airbus, aparținând FlyLili vine în contextul plasării omului de afaceri Jurgen Faff, patronul companiei, sub control judiciar. Procurorii au luat această măsură pentru o perioadă de 60 de zile. Aeronavele operate de FlyLili a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra.

de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunţat că a extins acţiunea penală faţă de doi inculpaţi în acest caz. Cei doi, Jurgen Faff și un alt administrdator al companiei sunt acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăţi al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parţială”, susţin procurorii într-un comunicat de presă.

Sechesturl a fost impus pentru aeronava Airbus A319-112, proprietatea companiei, până la concurenţa sumei de 11.691.455 lei în vederea garantării reparării prejudiciului şi până la concurenţa sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale, mai susțin procurorii.

Horațiu Potra trimis în judecată de procurori

Într-un alt dosar, finalizat cu rechizitoriu, Parchetul General a dispus trimiterea în judecată a șefului de mercenari Horațiu Potra, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, membrii grupării sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Dosarul penal a fost deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra împreună cu mai mulți oameni de-ai săi au fost reținuți în trafic, în iarnă, în timp ce veneau spre București la o manifestare de protest împotriva anulării alegerilor prezidențiale.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au identificat, în locuința mercenarului, din Mediaș, un depozit de armament și explozibili. Au fost găsite lansatoare de rachete, pistoale-mitralieră, pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare. De asemenea, Potra avea în locuință și aproximativ un kilogram de explozibil.

Mercenarul lui Georgescu caută adăpost în Rusia

Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. El a fugit din țară după ce judecătorii au dispus eliminarea tuturor restricțiilor și măsurilor preventive în cazul său. Procurorul general a declarat că, la acest moment, autoritățile române nu cunosc locația exactă la care se află mercenarul.

Există indicii, însă, că acesta ar face demersuri pentru a obține adăpost și azil politic în Rusia. De altfel, gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra a colaborat cu compania Wagner în timpul incursiunilor din Africa.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil”, a declarat Florența.