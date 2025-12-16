B1 Inregistrari!
Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 15:44
Autostrada Moldovei (A7) ar putea fi extinsă cu încă 50 de kilometri dați în trafic chiar înainte de Revelion. Tronsonul vizat este între Focșani și Adjud, potrivit unui anunț făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Ce a transmis șeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

„Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.

Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23-24 decembrie.

Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Cum va schimba finalizarea A7 dezvoltarea Moldovei

Directorul CNAIR a precizat că, prin deschiderea acestui lot, Autostrada Moldovei va fi extinsă cu încă 50 de kilometri. În aceste condiții, de la finalul acestui an, șoferii vor putea circula pe aproximativ 250 de kilometri de autostradă. Traseul va asigura o legătură directă și rapidă între București și Adjud.

„Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor căt și ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la rețeaua de drumuri de mare viteză a României. Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploiești la Pașcani. Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă și sigură este cheia care va debloca potențialul economic al regiunii”, a mai adăugat Cristian Pistol.
