Autostrada Moldovei (A7) ar putea fi extinsă cu încă 50 de kilometri dați în trafic chiar înainte de . Tronsonul vizat este între Focșani și Adjud, potrivit unui anunț făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Ce a transmis șeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

„Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.

Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23-24 decembrie.

Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători”, se arată în .

Cum va schimba finalizarea A7 dezvoltarea Moldovei

Directorul CNAIR a precizat că, prin deschiderea acestui lot, va fi extinsă cu încă 50 de kilometri. În aceste condiții, de la finalul acestui an, șoferii vor putea circula pe aproximativ 250 de kilometri de autostradă. Traseul va asigura o legătură directă și rapidă între București și Adjud.