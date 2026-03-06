B1 Inregistrari!
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență

Iulia Petcu
06 mart. 2026, 15:28
Sursă foto simvol: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în locuința celor doi soți
  2. Ce măsuri au luat polițiștii în acest caz
  3. Ce urmează în ancheta deschisă de autorități

Un caz de violență în familie investigat de polițiștii din Teleorman scoate la iveală o situație neobișnuită, în care agresorul este o femeie. Incidentul s-a petrecut în municipiul Roșiori de Vede, iar autoritățile au intervenit după mai multe episoade de agresiune asupra soțului.

Ce s-a întâmplat în locuința celor doi soți

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, cel mai recent incident a avut loc pe 4 martie, chiar în locuința celor doi.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 4 martie a.c., în timp ce se aflau la domiciliul din municipiul Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, femeia şi-ar fi agresat fizic soţul”, transmite IPJ Teleorman

Anchetatorii au stabilit că nu este vorba despre un incident izolat. Conform datelor adunate până acum, un episod similar s-ar fi produs și cu câteva zile înainte. „Totodată, la data de 26 februarie a.c., femeia şi-ar fi ameninţat soţul şi l-ar fi agresat fizic pe acesta”, precizează autoritățile.

Ce măsuri au luat polițiștii în acest caz

După administrarea probelor și audierea persoanelor implicate, polițiștii au decis reținerea femeii pentru 24 de ore. Măsura a fost luată pentru a preveni noi acte de violență, relatează Antena3.

„Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”.

Ordinul de protecție provizoriu presupune restricții temporare pentru persoana acuzată, iar autoritățile pot monitoriza respectarea acestora prin mijloace electronice, atunci când victimele sunt de acord.

Ce urmează în ancheta deschisă de autorități

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele femeii pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările în care au avut loc incidentele.

Potrivit autorităților, ancheta este coordonată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, care va decide eventualele măsuri judiciare ulterioare.

