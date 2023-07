Bănescu, răspuns pentru Pandele: Calea creștinismului e incompatibilă cu minciuna, agresivitatea și vulgaritatea. Cel răstignit și înviat ne cere o proprie răstignire a orgoliului și patimilor bine camuflate

Florentin Pandele (PSD), primarul din Voluntari și soțul ministrului PSD Gabriela Firea, l-a numit „fariseu” pe Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), supărat pe reacția acestuia în scandalul ororilor de la azilele din Ilfov. Drept reacție, Bănescu a vorbit despre „superficialitate și ipocrizie” și i-a amintit primarului că misiunea reală a creștinismului e „o cale strâmtă, dar dreaptă pe care nu o poți străbate în răspăr cu realitatea și adevărul”.

Vasile Bănescu îi explică lui Florentin Pandele ce este cu adevărat creștinismul

„Creștinismul real e o cale strâmtă, dificilă, dar dreaptă, pe care nu o poți străbate în răspăr cu realitatea și adevărul. Această Cale care coincide cu internalizarea, nu cu recitarea cuvintelor pure ale lui Hristos e total incompatibilă cu minciuna, agresivitatea și mai ales cu vulgaritatea.

Creștinismul nu este formalism și ritualism. Ar fi sub demnitatea dumnezeiască a Celui răstignit și înviat care ne cere să-i iubim chiar și pe cei ce ne detestă. Adică o proprie răstignire a orgoliului și patimilor bine camuflate. Nu e ușor, dar tocmai de aceea e mântuitor”, a declarat Vasile Bănescu, pentru , într-o reacție la acuzațiile primarului Pandele.

Poziția lui Bănescu în scandalul azilelor groazei și reacțiile cuplului Pandele – Firea

Purtătorul de cuvânt al BOR a avut mai multe reacții în scandalul azilelor groazei, de cele mai multe ori, fără a da nume, deplângând faptul că : „Monștrii adevărați au adesea chip agreabil uman, apar la tv, susțin cauze filantropice, se oferă să se sacrifice pentru binele nostru cetățenesc și sunt, desigur, «credincioși»”.

„Sa spui că nu știi ce se petrece într-un stabiliment public destinat unor persoane călcate în picioare de suferințe inimaginabile, deși ești cățărat suficient de sus încât să poți vedea nu doar în curtea proprie, ci până departe, a te lepăda de orice răspundere după care adaugi un grăbit «Doamne ajută», e proba supremă de abjecție și cinism”, în postările sale de pe Facebook, fără a da vreun nume.

Nervos de aceste poziționări, primarul din Voluntari pe purtătorul de cuvânt al BOR că s-a dat de partea reziștilor și USR-iștilor. Florentin Pandele l-a mai acuzat pe reprezentantul BOR că, „în mod clar cu sprijin și inspirație din alte instituții, altele decât Biserica, s-a transformat în vârf de lance al curentului așa-zis progresist”.

Și Gabriela Firea , duminică seară, la declarațiile lui Vasile Bănescu: „Nu suntem niște farisei! Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem „Doamne ajută””.