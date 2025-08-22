B1 Inregistrari!
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față"

Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”

22 aug. 2025, 17:20
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”

Un bărbat a trăit momente de groază când, întorcându-se de la cumpărături, a fost atacat de un urs. Victima a mers singură la spital pentru tratarea rănilor provocate de animalul sălbatic.

 

Cuprins:

  1. Cum a avut loc atacul
  2. În ce stare a ajuns victima la spital

 

Cum a avut loc atacul

Incidentul s-a întâmplat seara, în localitatea Jimbor, pe când bărbatul de 31 de ani se întorcea acasă. Făcuse cumpărături din satul învecinat și, având punga încărcată și grea, s-a hotărât să o ia pe o scurtătură. Nimic nu prevestea ce avea să urmeze.

Dintr-un lan de porumb, i-a ieșit un urs în cale. În ciuda strigătelor tânărului, animalul l-a atacat, rănindu-l grav la nivelul brațelor, picioarelor, dar și pe spate.

„A ieșit ursul din mălai, nu l-am văzut, era noapte, a ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față, eram cu bagajele în spate, mi-a dat peste bagaj, o dată pe umăr.

Am strigat cât am putut de tare. Am la arcadă, la buză și pe spate am o urmă. Se vede urma de la gheară. Am avut noroc că nu m-a prins cu gura să mă muște și nu m-a doborât”, a povestit Radu Platon, victima, potrivit Știrile ProTV.

În ce stare a ajuns victima la spital

La două ore după atac, victima a ajuns la spitalul din Bistrița, cu răni în mai multe zone a corpului. Medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

„Prezenta multiple plăgi și excoriații la nivelul feței, umărului, hemitoracelui și brațului drept”, a spus Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul jud. Bistrița.

În sat, urșii au reușit să semene teama printre localnici. În ultimele zile, doi urși își fac frecvent simțită prezența prin preajma gospodăriilor.

Autoritățile îi avertizează pe oameni să evite să meargă singuri prin păduri ori pe la marginea satelor.

