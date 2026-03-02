B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Bătaie la sala de păcănele. Un bărbat a fost arestat de poliție

Bătaie la sala de păcănele. Un bărbat a fost arestat de poliție

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 21:30
Bătaie la sala de păcănele. Un bărbat a fost arestat de poliție
Poliția Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Poliția a arestat un bărbat agresiv
  2. Victima a refuzat un ordin de protecție

Poliția a arestat un bărbat implicat într-un scandal în vecinătatea unei săli de jocuri de noroc, în municipiul Pitești, județul Argeș. El este anchetat, în condițiile în care victima sa a primit îngrijiri medicale.

Poliția a arestat un bărbat agresiv

Un bărbat în vârstă de 47 de ani din municipiul Piteşti a fost arestat preventiv, luni. El a fost reținut de poliția din Pitești în urma unui conflict spontan, în urma căruia l-a bătut pe un bărbat de 36 de ani. Scandalul a avut loc în apropierea unei săli de jocuri de noroc din municipiu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş la acest incident au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Piteşti.

„Poliţiştii s-au deplasat la locul indicat, constatând că un bărbat de 36 de ani, din Piteşti, ar fi fost agresat de un alt bărbat, de 47 de ani, din Piteşti, pe fondul unei stări conflictuale spontane. Poliţiştii au solicitat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri bărbatului de 36 de ani, iar cealaltă persoană a fost condusă la sediul poliţiei, pentru cercetări”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeș.

Autoritățile au fost sesizate că în proximitatea unei săli de jocuri de noroc a avut loc un conflict în urma căruia un bărbat a fost agresat. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti

„Ca urmare a acestor aspecte, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în care cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti”, a arătat IPJ Argeş.

Victima a refuzat un ordin de protecție

Poliția argeșeană a transmis că bărbatul agresat nu a dorit să fie emis un ordin de protecție împotriva agresorului. În acest caz, polițiștii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 47 de ani.

Luni, el a fost prezentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti în faţa instanţei, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. În acest caz, judecătoria Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârşite luarea măsurilor legale.

