Recuperarea după sport nu înseamnă doar odihnă, ci și alimentație potrivită. Un studiu recent aduce în prim-plan iaurtul grecesc, care ar putea avea un rol important în reducerea inflamațiilor și sprijinirea refacerii organismului după efort intens. Rezultatele sugerează că acest aliment simplu și accesibil ar putea fi o alegere mai bună decât deserturile procesate pe bază de carbohidrați.

Produsele lactate au fost mult timp asociate cu recuperarea post-antrenament datorită combinației naturale de proteine, carbohidrați și electroliți. Totuși, iaurtul grecesc se distinge printr-un conținut mai ridicat de proteine și prezența probioticelor. Aceste elemente susțin sănătatea microbiomului intestinal, care joacă un rol esențial în reglarea inflamațiilor din corp. În plus, compușii bioactivi din pot contribui la menținerea unui echilibru general mai bun după efort.

Ce arată studiul

Cercetarea, pubicată în revista , a implicat 30 de tineri bărbați sănătoși din Canada, care au urmat timp de 12 săptămâni antrenamente intense de forță și exerciții pliometrice. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul a consumat iaurt grecesc degresat de mai multe ori pe zi, iar celălalt a primit un desert pe bază de carbohidrați, cu aceeași valoare calorică. Periodic, cercetătorii au analizat markerii inflamatori din sânge pentru a observa diferențele generate de dietă.

Rezultatele au arătat clar că alimentația a influențat nivelurile de inflamație. Cei care au consumat iaurt grecesc au înregistrat o scădere mai accentuată a IL-6, un marker inflamator major. În plus, nu au avut creșteri semnificative ale TNF-α, moleculă asociată bolilor cronice. În schimb, a existat chiar o tendință de creștere a IL-10, recunoscut pentru efectul său . Aceste schimbări sugerează un rol protector pentru cei care aleg iaurtul grecesc după efort fizic.

Ce înseamnă aceste descoperiri pentru cei care fac sport

Deși exercițiile fizice sunt benefice prin ele însele, modul în care te alimentezi după antrenament poate spori efectele pozitive. Iaurtul grecesc ar putea fi o alternativă mai sănătoasă la gustările procesate, contribuind la refacere, reducerea inflamațiilor și protecția pe termen lung a organismului. Totuși, specialiștii atrag atenția că studiul a fost realizat doar pe tineri sănătoși, ceea ce înseamnă că rezultatele nu se aplică automat tuturor, scrie Ziare.com.

Pentru cei activi și atenți la stilul de viață, un iaurt grecesc simplu după sală poate fi nu doar o gustare plăcută, ci și un sprijin real pentru sănătate.