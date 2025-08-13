B1 Inregistrari!
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea

Adrian Teampău
13 aug. 2025, 10:01
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea

Țelina este o legumă ale cărei beneficii pentru sănătate sunt cunoscute de foarte multă vreme. Bogată în vitamine, minerale și fitohormoni, țelina este recomandată în salate și tot felul de preparate alimentare.

Cuprins:

  • Care sunt beneficiile consumului de țelină
  • Cum se pregătește infuzia din frunze de țelină
  • Cum ajută infuzia din frunze de țelină

Care sunt beneficiile consumului de țelină

Rădăcina de țelină are efecte pozitive pentru sănătate, printre care se numără: îmbunătățirea digestiei, reducerea inflamațiilor, susținerea sănătății cardiovasculare și chiar contribuția la controlul glicemiei. Bogată în vitaminele C și K, potasiu și fibre, este o sursă excelentă de hidratare și un aliat în curele de slăbire

La fel ca și rădăcina, frunzele de țelină au beneficii recunoscute de medici. Bogate în vitamine, minerale și antioxidanți pot contribui la reducerea tensiunii arteriale, la scăderea colesterolului „rău”, la susținerea digestiei și la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, pot ajuta la detoxifiere, la reducerea inflamației și la controlul apetitului. 

Sub formă de infuzie, frunzele de țelină devin un remediu natural cu acțiune rapidă asupra mai multor afecțiuni.

Cum se pregătește infuzia din frunze de țelină

Pentru pregătirea infuziei din frunze de țelină pot fi utilizate atât frunze proaspete, cât și uscate. Astfel se pun trei linguri de frunze uscate sau o mână de frunze proaspete într-un vas cu 500 ml apă și se lasă la macerat  timp de 8-10 ore. După trecerea acestui interval, frunzele se strecoară, iar infuzia rezultată se păstrează într-un vas.

Plantele macerate se fierb în alți 500 de ml de apă, vreme de cinci minute. Apoi se lasă la răcit, după care se strecoară din nou.

Cele două tipuri de extract, din frunze de țelină se amestecă și rezultă aproximativ un litru de bătutură.

Se recomandă consumul a 2-3 căni de infuzie din frunze de țelină pe zi.

Cum ajută infuzia din frunze de țelină

Infuzia din frunze de țelină este un remediu simplu și accesibil tuturor, cu beneficii multiple pentru sănătate, de la combaterea infecțiilor, la îmbunătățirea respirației și stimularea digestiei. Trebuie consumată, însă, în cantități moderate, în mod regulat.

Uleiurile volatile din frunzele de țelină au efectul unui antibiotic natural care ajută organismul să lupte împotriva unor bacterii precum Staphylococcus aureus, Salmonella typhi sau Streptococcus pyogenes. Consumul regulat (2-3 căni/zi) poate susține tratamentul prescris de medic, scriu cei de la sfatnaturist.ro.

Infuzia are efecte antispastice și relaxante, drept care este recomandată în răgușeală, astm, bronșite, dar și ca adjuvant în tuberculoza pulmonară și pleurezie.

Băută dimineața, pe stomacul gol, în cantitate de 500 ml – 1 litru (împărțită în 3-4 reprize), infuzia are efect laxativ rapid.

