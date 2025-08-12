Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia

Adriana Bahmuțeanu este îngrijorată în ceea ce privește starea de a ei. Ea spune că „stă ca pe ace”, după ce a suferit trei AVC-uri și se află în spital.

Cuprins

Care este starea femeii

Ce își dorește enorm mama Adrianei Bahmuțeanu

Care este starea femeii

Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a făcut un atac vascular cerebral. S-a întâmplat chiar în seara de dinaintea ultimului termen în procesul în care cerea să-și vadă nepoții. Femeia nu a mai putut ajunge la tribunal, fiind spitalizată de urgență, conform .

„Mama este în continuare în spital. Este slăbită și nu vorbește. I s-a făcut rău cu o zi înainte de ultimul termen. Cu un termen înainte a venit cu mine, la judecătorie, să vorbească cu magistrații. Încă de atunci mi-a fost teamă că o pierd. Stau ca pe ace. A suferit trei AVC-uri, iar starea ei de sănătate s-a înrăutățit pentru că și ea se consumă pentru toate problemele acestea. Ea și-a dorit enorm și vrea și acum să-i întâlnească pe nepoții pe care i-a crescut” a mărturisit Adriana Bahmuțeanu.

Ce își dorește enorm mama Adrianei Bahmuțeanu

Nepoții nu au venit deloc să o viziteze la spital pe Petruța Toma. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că mama ei ar vrea să îi vadă pe Maximus și Eduard.

„Îi este teamă că nu mai apucă să-și vadă nepoții. Și, dacă mă întrebați dacă ei au vizitat-o, nu. Nu au venit la spital să o viziteze. Și când trăia Prigoană, atunci când ea era în spital, Maximus și Eduard mergeau cu taxiul să o vadă pe mamaie a lor. Acum nu s-au sinchisit să vină să o vadă și poate eu o pierd mâine-poimâine… Asta este marea mea îngrijorare”, a mai spus jurnalista.