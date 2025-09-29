B1 Inregistrari!
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 09:43
Sursa foto: iStock
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Opt luni mai târziu
  3. Ce scria pe bilet
  4. Reacția mamei

Un copil de 8 ani, din din South Shields, Tyne and Wear, a aruncat în mare o sticlă cu un mesaj. Opt luni mai târziu, băiatul a fost uimit când a aflat că a primit un răspuns de la o persoană din Caraibe.

Ce s-a întâmplat

Harrison Mizen, băiatul de 8 ani, a aruncat o sticlă veche de rom în Marea Nordului. În sticlă, el a pus un mesaj. A învățat de această metodă la școală și a vrut să încerce împreună cu mama lui, Laura, în vârstă de 38 de ani.

Pe bilet scria: „Bună, numele meu este Harrison, am un frate mai mic numit Max. Suntem din South Shields din Anglia. Sper să ajungă la tine și sper că ai o zi bună”. El și-a atașat și adresa, conform Mirror.

Sticla, împreună cu mesajul, au fost aruncate în mare de pe plaja Sandhaven din South Shields, Tyne și Wear, pe 21 ianuarie.

Opt luni mai târziu

Într-o zi de marți, opt luni și 4.200 de mile mai târziu, băiatul a primit un răspuns, în căsuța poștală.

Bucuria a fost atât de mare încât Harrison a dus biletul anonim la școală și l-a arătat colegilor și profesorilor.

Ce scria pe bilet

Harrison a primit o fotografie a insulei Gros, în vârful nordic al St. Lucia, cu o ștampilă poștală datată 8 septembrie.

Biletul anonim spunea: „Am găsit biletul tău în timp ce pescuiam cu tatăl meu. Sticla s-a prins de niște plase precum cele din imagine. Avem o zi bună, mulțumesc, sper că și voi.”

Reacția mamei

Mama băiatului, Laura, care este funcționar public, a spus surprinsă: „Harrison este absolut peste lună. Este minunat că și-au făcut timp să răspundă. Nu-mi vine să cred că a ajuns atât de departe”.

„Chiar nu credeam că va ieși nimic din asta, am crezut că sticla va fi prinsă undeva sau spartă. Chiar și atunci când am aruncat sticla, a continuat să se întoarcă – a trebuit să o facem de atâtea ori”, a adăugat.

