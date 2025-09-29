Un copil de 8 ani, din din South Shields, Tyne and Wear, a aruncat în o cu un mesaj. Opt luni mai târziu, băiatul a fost uimit când a aflat că a primit un răspuns de la o persoană din Caraibe.

Ce s-a întâmplat

Harrison Mizen, băiatul de 8 ani, a aruncat o sticlă veche de rom în Marea Nordului. În sticlă, el a pus un mesaj. A învățat de această metodă la școală și a vrut să încerce împreună cu mama lui, Laura, în vârstă de 38 de ani.

Pe bilet scria: „Bună, numele meu este Harrison, am un frate mai mic numit Max. Suntem din South Shields din Anglia. Sper să ajungă la tine și sper că ai o zi bună”. El și-a atașat și adresa, conform .

Sticla, împreună cu mesajul, au fost aruncate în mare de pe plaja Sandhaven din South Shields, Tyne și Wear, pe 21 ianuarie.

Opt luni mai târziu

Într-o zi de marți, opt luni și 4.200 de mile mai târziu, băiatul a primit un răspuns, în căsuța poștală.

Bucuria a fost atât de mare încât Harrison a dus biletul anonim la școală și l-a arătat colegilor și profesorilor.

Ce scria pe bilet

Harrison a primit o fotografie a insulei Gros, în vârful nordic al St. Lucia, cu o ștampilă poștală datată 8 septembrie.

Biletul anonim spunea: „Am găsit biletul tău în timp ce pescuiam cu tatăl meu. Sticla s-a prins de niște plase precum cele din imagine. Avem o zi bună, mulțumesc, sper că și voi.”

Reacția mamei

Mama băiatului, Laura, care este funcționar public, a spus surprinsă: „Harrison este absolut peste lună. Este minunat că și-au făcut timp să răspundă. Nu-mi vine să cred că a ajuns atât de departe”.

„Chiar nu credeam că va ieși nimic din asta, am crezut că sticla va fi prinsă undeva sau spartă. Chiar și atunci când am aruncat sticla, a continuat să se întoarcă – a trebuit să o facem de atâtea ori”, a adăugat.