Blue Monday, între mit mediatic și realitate emoțională. Ce înseamnă cu adevărat cea mai tristă zi din an

Iulia Petcu
19 ian. 2026, 08:23
Sursa foto simbol: Freepik

Așa-numitul Blue Monday revine anual în atenția publicului, fiind asociat cu ideea de tristețe colectivă și scădere a tonusului emoțional la început de an. Deși nu are fundament științific, conceptul este frecvent invocat în spațiul public și în media, stimulând discuții despre sănătatea mintală și presiunile specifice lunii ianuarie.

Ce este Blue Monday

Blue Monday desemnează a treia zi de luni din luna ianuarie și este prezentată la nivel internațional drept „cea mai tristă” sau „cea mai deprimantă zi a anului”. Originea acestui termen nu este una academică sau medicală, ci una strict comercială, legată de o campanie publicitară.

„Atribuirea unei zile a tristeții, care poartă denumirea de „Blue Monday”, a apărut pentru prima dată în anul 2005, în cadrul unei companii de publicitate (ca parte a unei campanii de promovare realizate de o companie din industria turismului). S-a folosit această formulă pentru a sugera că această zi este cea mai tristă din an din cauza unor combinații de factori negativi.” a explicat psihologul Radu Leca.

Ce factori sunt asociați cu ideea celei mai triste zile din an

Conceptul de Blue Monday s-a construit în jurul mai multor elemente considerate generatoare de disconfort emoțional la început de an. Printre acestea se numără schimbările meteorologice, presiunea financiară resimțită după sărbători și dificultatea respectării rezoluțiilor stabilite în ianuarie.

Vremea joacă un rol important, deoarece zilele mai scurte și temperaturile scăzute pot influența nivelul de energie și starea generală de spirit. În același timp, mulți oameni se confruntă cu consecințele cheltuielilor făcute în decembrie, ceea ce poate accentua stresul financiar.

Un alt factor frecvent invocat este legat de rezoluțiile de Anul Nou, care, atunci când nu sunt respectate, pot genera frustrare și descurajare. La acestea se adaugă încheierea perioadei sărbătorilor, asociată cu revenirea la rutină și diminuarea momentelor de relaxare.

Ce baze științifice are Blue Monday

Specialiștii subliniază că ideea unei zile universal valabile a tristeții nu are suport științific și poate induce percepții eronate. Din această perspectivă, Blue Monday este mai degrabă un construct mediatic decât o realitate psihologică.

„Din punctul meu de vedere, termenul, cât și semnificația acestei zile nu are nicio valoare. Blue Monday reprezintă o formă de manipulare a unei mase uriașe de oameni. Avem de-a face cu o zi la fel ca oricare alta, însă numită în acest fel doar cu scop publicitar.” mai explică Radu Leca, potrivit Digi24.

Psihologul atrage atenția că eticheta comercială poate influența comportamentele de consum și poate crea artificial așteptări emoționale negative. „Odată cu această denumire, deja comercială, pot crește anumite tipuri de vânzări la nivel mondial, deoarece se vor căuta cadouri simbolice și se vor organiza evenimente tocmai pentru a sublinia acest eveniment”.

De ce rămâne Blue Monday un subiect de interes public

Chiar și fără bază științifică, Blue Monday continuă să fie perceput ca un simbol al perioadei de tranziție de la începutul anului. Pentru mulți oameni, luna ianuarie este un moment de reevaluare a obiectivelor personale, a ritmului de viață și a echilibrului emoțional.

Dincolo de mitul celei mai triste zile din an, această perioadă scoate la iveală nevoia de atenție față de starea psihică și față de presiunile acumulate după sărbători. Mai degrabă decât o zi anume, începutul de an poate deveni un prilej de conștientizare a importanței grijii față de propria bunăstare emoțională.

