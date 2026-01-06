B1 Inregistrari!
Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii ianuarie

Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii ianuarie

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 10:07
Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii ianuarie
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea în săptămâna 5-12 ianuarie
  2. Vremea în săptămâna 12-19 ianuarie
  3. Vremea în săptămâna 19-26 ianuarie
  4. Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Meteorologii anunță că a doua jumătate a lunii ianuarie va aduce temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale României. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), începutul lunii va fi mai rece, însă vremea va intra treptat într-un proces de încălzire, cu precipitații apropiate de media obișnuită.

Vremea în săptămâna 5-12 ianuarie

Prima săptămână a lunii ianuarie va fi caracterizată de temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în vestul, nord-vestul și nord-estul țării, dar și în unele zone centrale. În schimb, în sud-estul României, valorile termice vor fi mai ridicate decât media climatologică.

În ceea ce privește precipitațiile, ANM anunță cantități mai mari decât cele obișnuite, în special în vestul țării. Ploile și ninsorile vor fi prezente, însă, la nivelul întregii țări, semn că iarna își va face simțită prezența în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 12-19 ianuarie

În această perioadă, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul în zonele montane și în extremitatea de sud-est a României. În schimb, în nord-est și în centrul țării, valorile termice vor fi local mai coborâte. Restul regiunilor vor avea temperaturi apropiate de mediile multianuale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în nord-vestul țării, în timp ce în celelalte zone se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Vremea în săptămâna 19-26 ianuarie

Meteorologii prognozează o ușoară încălzire în cea mai mare parte a țării. Temperaturile medii vor fi peste valorile normale, cele mai mari diferențe fiind estimate în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile, fără a fi semnalate fenomene meteo extreme sau episoade de vreme severă.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Ultima săptămână din luna ianuarie va menține tendința de temperaturi peste medie în anumite zone extracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale, fără variații semnificative.

