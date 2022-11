Bucureștenii ar putea rămâne fără căldură în prag de iarnă. Directorul Termoenergetica: Problema datoriei către Elcen există și e nevoie de ajutor. Ar trebui să nu mai fie lupte politice pe acest sistem (VIDEO)

Bucureștenii ar putea rămâne fără lumină și căldură chiar în prag de iarnă. Elcen susține că nu mai are bani să plătească tot gazul și curentul electric de care locuitorii Capitalei au nevoie începând cu luna decembrie. Compania trebuie să primească 700 de milioane de lei de la Termoenergetica. Daca problema datoriei nu se rezolvă, Capitala ar putea să rămână în frig și întuneric în cateva săptămâni. Claudiu Crețu, directorul general Termoenergetica, a vorbit despre aceste probleme în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Directorul Termoenergetica denunță exploatarea politică a problemei

Claudiu Crețu a declarat că ei fac tot posibilul pentru a se asigura că sistemul funcționează și bucureștenii au apă caldă și căldură, dar problema datoriei către Elcen există și e nevoie de ajutor pentru rezolvarea ei. Așa cum s-au găsit soluții în fiecare an, trebuie găsite și acum, a spus el.

„Noi vom face tot tot ce ține de noi ca sistemul să funcționeze, să dăm căldură și apă caldă în continuare, dar această datorie de 700 și ceva de milioane către Elcen e reală și nu o putem plăti dacă nu vine un ajutor de la Primăria Municipiului București, de la Guvern, din orice altă soluție.

Eu sper, totuși, înr-o rezolvate într-un împrumut, . Exclud ca Bucureștiul să rămână fără căldură în prag de iarnă, nu cred că e posibil așa ceva.

Sunt demersuri, sunt negocieri, am făcut solicitări la Primărie, peste tot, am informat toți factorii de decizie. Încă n-avem un răspuns sau o certitudine că se va rezolva, dar așa cum au fost probleme în fiecare an și s-au găsit soluții, e nevoie de soluții ca funcționarea să continue”, a declarat directorul Termenenergetica.

Claudiu Crețu a reproșat apoi faptul că situația e folosită de unii în scop politic, în dauna bucureștenilor: „Eu nu pot decât să dau un mesaj echilibrat, în sensul că alimentarea cu energie electrică, termincă a Capitalei trebuie să continue. Ar trebui să nu mai fie lupte politice pe acest sistem, pentru că utilitățile publice țin de sănătatea populației și de ordinea publică. Din păcate, e folosit un pic în discursul politic și oamenii au de pierdut”.

Jocurile politice în jurul datoriei Termonergetica și pe seama bucureștenilor

Amintim că Nicușor Dan a făcut apel la Guvern să aloce banii necesari ca municipalitatea să plătească datoriile acumulate la Termoenergetica.

Reacțiile guvernanților au fost ironice sau au lipsit cu desăvârșire. În vreme ce premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, a spus că așteaptă propuneri de soluții de la Dan, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut mai multe reacții ironice și

Toate acestea în contextul în care Gabriela Firea, cu susținerea PSD, dorește un nou mandat la Primăria Capitalei, iar că nu-l vor mai susține pe Nicușor Dan, care și el . Dacă polul de dreapta se sparge și liberalii nu-l mai susțin pe Dan, Firea are aproape asigurată Primăria Generală și, practic, în brațele PSD.