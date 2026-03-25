Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice

Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 21:19
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce au apărut întârzierile în emiterea documentelor
  2. Ce rol au parteneriatele economice cu Republica Moldova

Verificările suplimentare privind eliberarea buletinelor românești pentru cetățenii născuți în Republica Moldova creează dificultăți tot mai vizibile. În paralel, antreprenorii caută soluții directe pentru a menține ritmul colaborărilor și dezvoltarea afacerilor.

De ce au apărut întârzierile în emiterea documentelor

Autoritățile au înăsprit controalele după ce au fost identificate numeroase cazuri de acte de identitate obținute de persoane înregistrate fictiv la aceleași adrese, uneori în număr foarte mare. Aceste practici au determinat verificări extinse, menite să limiteze abuzurile administrative.

Totuși, noile proceduri afectează și persoane care respectă legea, inclusiv antreprenori stabiliți de ani buni în România, care contribuie constant la economia locală. Situația generează incertitudine și întârzieri în activitatea unor companii active.

În acest context, discuțiile despre apropierea politică dintre cele două state rămân prezente, însă lipsa unor rezultate concrete determină mediul de afaceri să caute soluții alternative.

Ce rol au parteneriatele economice cu Republica Moldova

Interesul pentru parteneriate economice este în creștere, atât în România, cât și în Republica Moldova, unde tot mai mulți antreprenori caută oportunități comune. Principala dificultate rămâne lipsa unor mecanisme simple de conectare între oameni de afaceri.

Pe fondul acestui blocaj, ideea unei colaborări economice directe, bazată pe relații profesionale și inițiative private, începe să prindă contur. Chiar și o interacțiune constantă între o parte redusă a companiilor ar putea genera un impact semnificativ.

Diferența de dimensiune între cele două piețe, cu peste un milion de firme active în România și aproximativ 200.000 în Republica Moldova, oferă un potențial important de dezvoltare, relatează Capital.

Inițiativele digitale devin instrumente relevante pentru conectarea antreprenorilor, oferind acces la comunități unde vizibilitatea nu este influențată de algoritmi. Aceste spații permit prezentarea directă a afacerilor și inițierea de colaborări. Accesul la astfel de comunități este extins și către diaspora, facilitând conexiuni între antreprenori aflați în contexte economice diferite.

