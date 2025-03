Călin Donca a vorbit despre eliberarea din arest. „Am ieșit mai bogat decât am intrat”

despre eliberarea sa din arest și despre schimbările radicale pe care le-a trăit. Acesta a menționat că experiența din timpul detenției l-a trasnformat foarte mult și că este mai puternic decât înainte.

Ce probleme a avut Donca în arest

este un milionar din Brașov care a fost arestat preventiv, fiind acuzat pentru înșelăciune în domeniul criptomonedelor, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală, conform

Înainte de arest, Donca avea alături foarte mulți ormani și considera că toți vor fi de partea da, dar după ce a ajuns în detenție a sesizat că este singur. Acesta a fost un lucru pe care l-a învățat și acceptat, că a avut încredere în oameni pe care îi considera prieteni, iar când a dat de greu aceștia l-au părăsit. El a povestit că și familia lui a fost abandonată și lăsată să se descurce pe cont propriu.

„Nu mai știam cine mi-e prieten”

Astfel, milionar a spus că a învățat să aprecieze mai mult oamenii care i-au rămas alături și că aceste lecții l-au făcut mai înțelept.

„Arestul și toate greutățile pe mine m-au învățat accelerat ceea ce alții învață poate într-o viață. Eu am învățat accelerat. Câte lucruri am învățat eu cu acest arest? Repet, am ieșit mai bogat decât am intrat. Am ieșit afară un om mult mai puternic decât când a intrat înăuntru. Eu când eram înainte de arest, toată lumea era cu mine, nu mai știam cine mi-e prieten, cine nu mi-e prieten, nu puteam să fac o diferență.

Unii vorbeau atât de bine, zicea fratelo, fratelo, tu cu mine, eu cu tine, aici nu există despărțire. Ție ți-e greu, mie mi-e greu. Eu în arest, el îmi dă block și nici măcar nu mi-a răspuns de la soția mea. Păi eu puteam să știu că fratelo nu e fratelo cu mine dacă îl ajungeam în arest. Eu petreceam timp cu el, îi dădeam zile din viața mea împreună cu el și el mă mințea că e fratelul. Și când a fost la prima situație a dispărut, mi-a lăsat soția în stradă practic. Soția mea era la el în față, îi suna la ușă și el nu răspundea. Ăla a fost fratelo cu mine. Iar eu și câteva alte persoane știm cine ne este prietenul.

Ceilalți nu știu. Merg la chefuri, stau, plâng împreună, se țin în brațe. Dar, oh, când eu fi mai rău așa să ne fie, dau cu paharul. Dar când este cu adevărat nevoie de acei oameni, unde sunt?”, a spus Donca.