Acasa » Eveniment » Nicușor Dan anunță când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor: „Statul român trebuie să explice cât mai detaliat”

Nicușor Dan anunță când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor: „Statul român trebuie să explice cât mai detaliat”

10 dec. 2025, 07:56
Nicușor Dan anunță când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor: „Statul român trebuie să explice cât mai detaliat”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României/ Facebook
Cuprins
  1. Cât urmează să fie publicat raportul privind anularea alegerilor
  2. De ce crede Nicușor Dan că românii nu au încredere în autorități

În urma tensiunilor sociale din ultimele lunii, Nicușor Dan a anunțat, marți, când urmează să fie publicat raportul privind anularea alegerilor din iarna anului trecut. Președintele României este de părere că cetățenii trebuie să știe care au fost motivele exacte care au condus la luarea deciziei, cu atât mai mult cu cât acel eveniment a afectat încrederea pe care oamenii o alocă statului.  

Cât urmează să fie publicat raportul privind anularea alegerilor

Nicușor Dan a spus, marți, că statul are datoria față de cetățeni să explice cât mai detaliat deciziile care au stat la baza anulării alegerilor din iarana anului trecut. Întrebat când există șansa să fie publicat un raport despre acest subiect, președintele României a preconizat că în decursul următoarelor două sau trei luni.

„Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor. Am spus că ceva de oridinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord”, a spus Nicuşor Dan.

El susține că anularea alegerilor a afectat încrederea cetățenilor în autorități, darexistă alte aspecte care au contribuit semnificativ mai mult la erodarea imaginii structurilor statului.

De ce crede Nicușor Dan că românii nu au încredere în autorități

Nicușor Dan este de acord că anularea alegerilor a erodat încă și mai mult încrederea pe care cetățenii o au în structurile statului, dar nu crede că acesta „este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi”. Președinte României consideră că amânarea digitalizării, corupția și interacțiunea pe care cetățenii o au cu funcționarii sunt principalele motive pentru care încrederea statului a scăzut semnificativ.

„Trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere”, a subliniat şeful statului.

