Captură impresionantă la Giurgiu! au dat o lovitură importantă rețelelor de contrabandă, după ce, în urma unor controale amănunțite desfășurate pe Drumul Național 5, au descoperit peste 5.000 de , de marochinărie, încălțăminte și produse de parfumerie. Toate bunurile erau inscripționate cu numele unor branduri de lux recunoscute la nivel internațional, însă există suspiciuni serioase că ar fi contrafăcute și urmau să fie comercializate ilegal.

În total, autoritățile au numărat 5.180 de produse, dintre care o parte erau deja pregătite pentru vânzare. Conform estimărilor, valoarea totală a mărfurilor, dacă ar fi fost vândute ca produse originale, ar fi depășit 1,5 milioane de lei.

Cum s-a produs captura impresionantă la Giurgiu

În perioada 7–8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul au desfășurat o amplă acțiune de control, parte a planului internațional „Joint Action Day – PIRATES 3”, vizând combaterea traficului cu bunuri contrafăcute și a comerțului ilegal transfrontalier. În cadrul operațiunii, trei autocare care circulau pe ruta Turcia–România au fost oprite pentru verificări amănunțite.

Cine sunt persoanele implicate în captura de la Giurgiu

Potrivit autorităților, bunurile aparțineau unui cetățean român (36 de ani), unui cetățean moldovean (20 de ani) și unui cetățean sârb (44 de ani). Niciunul dintre aceștia nu a putut justifica proveniența mărfurilor. Produsele au fost ridicate și depozitate în camera de corpuri delicte, iar ancheta vizează infracțiunea de punere în circulație a produselor contrafăcute, faptă care aduce prejudicii titularilor de mărci înregistrate.

Ce urmează după această captură

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet, urmând ca la finalizare să fie propuse măsurile legale. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu subliniază că acțiunile de control vor continua, având ca scop prevenirea contrabandei și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, în colaborare cu alte instituții ale statului.