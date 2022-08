Cardurile sociale și „capcanele” lor. Există zeci de pensionari omiși de sistem

De ceva timp, . Cei mai nevoiași primesc câte 250 de lei o dată la două luni pentru a procura alimente. Însă, există multe cazuri în care posesorii au încercat să valorifice în mod fraudulos cardurile, motiv pentru care au riscat să li se blocheze acestea.

Cum valorifică unii români cardurile sociale

Unii beneficiari au încercat să vândă cardurile la un preț mai mic, alții au încercat să cumpere alcool și țigări, astfel încât .

Domnul Stelian Petre, un bătrân din Mărăcineni, judeţul Buzău, ne mărturiseşte cum a fost la un pas să comită o abatere fără să ştie, dar în urma căreia putea pierde dreptul la cei 250 de lei viraţi din două în două luni pe cardul social.

„Am mers la magazin să iau două pungi de copane de pui, trei kilograme adică, am luat vreo nouă sticle de ulei, am luat zahăr, făină, mălai, detergent şi, am mai zis eu atunci, hai să iau şi două sticle de bere. Zice vânzătoarea, bre, du berea îndărăt, că alcool şi ţigări nu se dau pe asta. Bine, tataie, eu nu am furat nimic”, a declarat domnul Stelian Petre pentru

Bărbatul a auzit că mulți alții din sat încearcă să vândă cardurile sociale în schimbul unor sume mai mici, pentru a-și putea satisface viciile.

„E bun cardul, dar numai pentru alimente a fost făcut. Nu băuturi şi ţigări, clar, m-am convins. Avem mulţi la ajutorul social care au primit aceste carduri şi le vând la alţi proşti, ca să ia banu’, să poată să bea, să fumeze. Pe card nu le dă băutură şi ţigări, înţelegeţi dumneavoastră”, spune bătrânul.

Multă lume vrea să cumpere țigări și alcool cu banii de pe cardul social

Vânzătoare la un magazin din centrul comunei Mărăcineni, multă lume ar vrea să cumpere ţigări şi băutură cu banii de pe card, ceea ce este imposibil, scrie

„Sunt şi anumite persoane care întreabă dacă putem da pe cardurile respective băuturi şi ţigări, dar le explicăm destul de clar că nu putem da aşa ceva deoarece în momentul în care se vede alcool scris pe bon, sau tutun, cardul riscă să se blocheze”, a explicat ea pentru sursa citată.

Sistemul a omis pensionarii

Cea mai mare parte a beneficiarilor cardurilor sociale sunt pensionarii cu pensii nete de maximum 1.500 de lei.

În judeţul Vrancea, zeci de bătrâni nu au primit încă tichetele sociale cu valoare de 250 de lei, pentru a-şi cumpăra alimente, deşi se încadrează în limitele legii şi au fost declaraţi eligibili.

Un bărbat de 81 de ani primește o pensie de 1.259 de lei, ân pofida faptului că a muncit toată viața. Drept urmare, avea dreptul la sprijinul de 250 de lei care se acordă o dată la două luni, dar a fost omis.

A făcut o petiţie la Casa Naţională de Pensii, numai că cei de acolo au redirecţionat-o spre Casa Judeţeană de Pensii. Funcționarii de la Focșani au verificat fişierele trimise de la nivel central şi au aflat că bătrânul figurează ca eligibil pentru a beneficia de sprijinul material. Situația a rămas însă neschimbată, pentru că de la Ministerul Muncii nu au menționat nimic. Ulterior, bărbatul a decis să se adreseze instanței.