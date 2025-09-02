B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii

Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 19:26
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Freepik

Deși legumele sunt asociate, de obicei, cu dietele pentru slăbit, există câteva variante bogate în carbohidrați, fibre și nutrienți importanți care te pot ajuta în mod cât mai sănătos să iei în greutate.

Cuprins:

  • De ce contează legumele pentru creșterea în greutate
  • Care sunt cele 3 legume ce te pot ajuta

De ce contează legumele pentru creșterea în greutate

Specialiștii au spus că nu este suficient să consumi mai mult, ci trebuie să alegi alimente care oferă energie pe termen lung și nutrienți esențiali pentru o bună funcționare a organismului.

Legumele care au fost propuse pentru îngrășare sunt bogate în carbohidrați, vitamine, minerale și fibre, care sprijină digestia, metabolismul și dezvoltarea masei musculare, în special când sunt asociate cu proteine și grăsimi sănătoase.

Care sunt cele 3 legume ce te pot ajuta

Printre topul realizat de Plantigo al celor mai bogate legume în carbohidrați se numără:

  • Cartofii dulci

Sunt o sursă excelentă de carbohidrați și beta-caroten, cartofii dulci oferă aproximativ 112 calorii și 26 g de carbohidrați la o porție.

Sunt ideali pentru refacerea rezervelor de energie și pentru susținerea imunității. Gătiți la cuptor, alături de ulei de măsline și ierburi aromatice, devin un preparat gustos și consistent.

  • Mazărea verde

Cu 120 de calorii și 8 g de proteine la o cană, mazărea este una dintre puținele legume care dau și un aport proteic semnificativ.

Este bogată în fier, fosfor și vitamina B, iar conținutul ridicat de lizină o transformă într-un preparat excelent pentru construirea masei musculare.

  • Porumbul

Porumbul are în medie 123 de calorii, fiind o legumă dulce și sățioasă. În plus, aduce un aport de fibre, magneziu și antioxidanți benefici pentru sănătatea ochilor, precum luteina și zeaxantina. Poate fi consumat fiert, copt sau adăugat în salate și supe, oferind rapid energie.

Dacă îți dorești să adaugi greutate într-un mod cât mai sănătos, cartofii dulci, mazărea și porumbul nu ar trebui să lipsească din dietă. Combinate cu proteine vegetale și grăsimi sănătoase, aceste legume devin baza unei alimentații bogate în calorii de calitate, care ajută atât sănătatea, cât și dezvoltarea masei musculare.

Tags:
