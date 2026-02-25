Cumpărarea retroactivă a vechimii în muncă este o soluție utilă pentru românii care nu au acumulat stagiul complet de cotizare. Prin această variantă, ei își pot completa anii lipsă și se pot apropia de momentul pensionării.

Suma care trebuie achitată nu este una fixă. Aceasta se calculează în funcție de brut pe economie valabil la data semnării contractului. Din acest motiv, costul diferă în funcție de momentul în care este făcută solicitarea. Dacă salariul minim brut va fi majorat în 2026, prețul pentru cumpărarea unui an de vechime va crește automat.

Cât trebuie să plătești pentru un an de vechime în 2026

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii, în baza Legii nr. 360/2023. Prin acest contract, poate fi cumpărată o perioadă cuprinsă între o lună și maximum șase ani. Durata exactă depinde de numărul anilor lipsă până la îndeplinirea condițiilor de .

Este important de știut că pot fi acoperite doar perioadele în care persoana nu a contribuit la sistemul public. Mai exact, este vorba despre intervalele fără contract de muncă sau fără alte forme recunoscute de cotizare. Contribuția minimă lunară se calculează ca 25% din salariul minim brut pe economie, care în prezent este de 4.050 de lei.

„Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată în 2026, până la alte schimbări legislative, dacă va fi cazul, este de 1.012,50 lei, echivalentul a 12.150 lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minima (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare.

Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii.”, a transmis director executiv la notează Digi24.ro.

Ce impact are creșterea salariului minim asupra costului vechimii cumpărate