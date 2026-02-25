B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește

Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 11:25
Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cât trebuie să plătești pentru un an de vechime în 2026
  2. Ce impact are creșterea salariului minim asupra costului vechimii cumpărate
  3. Care este stagiul minim de cotizare și ce perioade sunt recunoscute ca vechime

Cumpărarea retroactivă a vechimii în muncă este o soluție utilă pentru românii care nu au acumulat stagiul complet de cotizare. Prin această variantă, ei își pot completa anii lipsă și se pot apropia de momentul pensionării.

Suma care trebuie achitată nu este una fixă. Aceasta se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie valabil la data semnării contractului. Din acest motiv, costul diferă în funcție de momentul în care este făcută solicitarea. Dacă salariul minim brut va fi majorat în 2026, prețul pentru cumpărarea unui an de vechime va crește automat.

Cât trebuie să plătești pentru un an de vechime în 2026

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii, în baza Legii nr. 360/2023. Prin acest contract, poate fi cumpărată o perioadă cuprinsă între o lună și maximum șase ani. Durata exactă depinde de numărul anilor lipsă până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Este important de știut că pot fi acoperite doar perioadele în care persoana nu a contribuit la sistemul public. Mai exact, este vorba despre intervalele fără contract de muncă sau fără alte forme recunoscute de cotizare. Contribuția minimă lunară se calculează ca 25% din salariul minim brut pe economie, care în prezent este de 4.050 de lei.

„Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată în 2026, până la alte schimbări legislative, dacă va fi cazul, este de 1.012,50 lei, echivalentul a 12.150 lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minima (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare.

Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii.”, a transmis director executiv la Casa De Pensii A Municipiului București, notează Digi24.ro.

Ce impact are creșterea salariului minim asupra costului vechimii cumpărate

Contribuția pentru cumpărarea vechimii în muncă depinde direct de salariul minim brut pe economie. Mai exact, aceasta reprezintă 25% din valoarea salariului minim aflat în vigoare la momentul încheierii contractului. Din acest motiv, orice majorare a salariului minim duce automat la creșterea sumei care trebuie plătită.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei. La acest nivel, contribuția lunară este de 1.012,50 lei, ceea ce înseamnă 12.150 de lei pentru un an de vechime. Autoritățile iau în calcul o posibilă creștere a salariului minim la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Dacă această majorare va intra în vigoare, contribuția lunară va ajunge la 1.081,25 lei, iar suma pentru un an va fi de 12.975 de lei. Astfel, costul va fi mai mare cu 825 de lei pentru fiecare an de vechime cumpărat.

Care este stagiul minim de cotizare și ce perioade sunt recunoscute ca vechime

Pentru a se putea pensiona pentru limită de vârstă, românii trebuie să îndeplinească anumite cerințe legate de vechimea în muncă. Stagiul minim de cotizare necesar este de 15 ani. Pentru a beneficia de pensie completă, este nevoie de un stagiu de cotizare de 35 de ani, valabil atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Vârsta standard de pensionare este stabilită în funcție de data nașterii fiecărei persoane. În cazul femeilor, aceasta crește treptat și va ajunge la 65 de ani în ianuarie 2035. Legislația actuală ia în considerare și anumite perioade necontributive ca vechime. Printre acestea se regăsesc anii de studii universitare de zi, serviciul militar sau concediul pentru creșterea copilului.

Totuși, aceste perioade nu pot înlocui complet anii de contribuție efectivă la sistemul de pensii. Persoanele care au stagiul complet și încă cinci ani suplimentari pot solicita pensionarea mai devreme cu până la cinci ani, fără penalizări.

