Acasa » Eveniment » Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)

Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 13:44
Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)

Majoritatea românilor sunt de acord că succesul în viață depinde în mare măsură de educația primită, conform unui sondaj de opinie. Tinerii cu o educație solidă au șanse mai mari să reușească în viață.

  • Ce legătură este între educație și succesul în viață
  • Cât de relevante sunt examenele pentru viitorul elevilor
  • Ce școli preferă părinții pentru copiii lor

Ce legătură este între educație și succesul în viață

Un sondaj de opinie realizat de Flash Data, în perioada 11–13 august 2025, arată care este percepția românilor față de situația actuală din sistemul de Educație. Ancheta sociologică atinge și probleme legate de ceea ce cred românii despre rolul educației în viitorul unui copil.

Majoritatea celor care au răspuns la chestionarul Flash Data sunt de acord că educația este foart importantă pentru a atinge sucesul în viață. În acest sens s-au pronunțat 53% dintre cei întrebați.

Un procent de 39% consideră că Educația este importantă, iar 6% consideră că nu are foarte multă importanță. Dintre cei chestionați, un procent consideră că între educație și succesul în viață nu este nici o legătură. Iar 1% dintre cei care au fost chestionați nu răspund.

Cât de relevante sunt examenele pentru viitorul elevilor

O altă întrebare din chestionar a avut în vedere relevanța examenelor și testelor de evaluare pentru elevi. Se face referire concret la examenul de Bacalaureat. Întrebarea pusă celor chestionați a fost: „Cum caracterizați relevanța mediei de la Bacalaureat pentru viitorul elevului?”

Dintre cei chestionați, 30% au apreciat că media de Bacalaureat este foarte relevantă, în vreme ce 37% consideră că aceasta nu are nici o relevanță. Alți 25% sunt de părere că este puțin relevantă. Alți 17% consideră că relevanța acestei medii este dată de contextul social și familial al elevului.

O altă problemă abordată a vizat importanța testelor PISA și a rezultatelor acestora pentru evaluarea elevilor. Cei chestionați au fost solicitați să răspundă care este importanța acestora.

Pentru 35% dintre cei chestionați, testele PISA nu sunt importante, în vreme ce 33% consideră că au importanță. Alți 21% sunt de acord că aceste rezultate sunt foarte importante. Alți 6% dintre cei chestionați nu știu despre ce este vorba, iar 5% nu răspund sau nu au nici o părere.

Ce școli preferă părinții pentru copiii lor

Cercetarea sociologică a abordat tema instituțiilor de educație preferate de părinți pentru copiii lor. Cei mai mulți dintre cei chestionați, 56%, și-ar da copilul la un liceu de stat cu tradiție. Alți 20% ar alege o instituție de învățământ dintr-o țară străină. Un procent de 18% dintre cei chestionați susțin că ar prefera un liceu privat internațional, iar 6% nu au dorit să răspundă sau nu au știut.

În acest context, conform cercetării, românii cred că o școală privată poate oferi o educație mai bună decât una publică, dacă are profesori și o conducere de calitate. Cu acest lucru s-au declarat de acord 43% dintre cei chestionați.

Alți 40% nu sunt de acord că o școală privată ar putea oferi o educație mai bună, iar 13% aprobă această afirmație. Nu știu sau nu doresc să răspundă 4% dintre cei chestionați.

