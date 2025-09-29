B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită

Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită

29 sept. 2025, 23:37
Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce fel de sare trebuie folosită pentru murarea varzei
  2. De ce ingrediente este nevoie pentru rețeta de varza murată
  3. Cum se pune varza la murată

Odată cu venirea toamnei, românii au început pregătirile pentru iarnă. Printre acestea, se numără și pusul legumelor la murat, iar printre legumele care se pun la murat se numără și varza. Ca varza murată, aliment de bază pentru sarmale, să aibă gustul perfect, trebuie știute cantitățile exacte de sare și apă pentru saramura în care urmează să stea.  

Ce fel de sare trebuie folosită pentru murarea varzei

Rețeta pentru murat varza este simplă, însă trebuie acordată atenție cantităților de sare și de apă care intră în compoziția saramurii. Nimeni nu vrea să riște să aibă pe masa de Crăciun sarmale mult prea sărate sau, din contră, fără gust.

O regulă simplă, care poate fi ușor reținută când vine vorba despre saramura, spune că cantitatea de sare trebuie să reprezinte 2% din cea de apă. De exemplu, pentru un litru de apă, sunt suficiente aproximativ 20 de grame de sare.

De asemenea, este recomandat să fie folosită sare grunjoasă sau de mare, neiodată.

De ce ingrediente este nevoie pentru rețeta de varza murată

  • 20 – 25 de verze;
  • 20 de crenguțe de mărar uscat;
  • 10 rădăcini de hrean;
  • 10 legături de cimbru uscat;
  • 4 – 5 mâini de boabe de porumb;
  • 1,5 kg sare grunjoasă;
  • Un pahar de piper boabe;
  • 3 – 4 gutui.

Cum se pune varza la murată

Se începe prin opărirea butoiului în care va sta la murat varza, astfel încât acesta să fie cât mai curat posibil. În dreptul cepului se face o împletitură din crenguțe de mărar, iar pe fundul butoiului trebuie pusă sarea, cimbrul, puțin mărar, boabele de porumb, câteva felii de gutui, precum și câteva foi de varză, relatează Click!.

Mai apoi, trebuie date jos primele foi ale verzelor care urmează puse la murat și scobit puțin în zona cotorului. Pe măsură ce sunt puse în butoi, peste fiecare varză trebuie presărată puțină sare, iar printre ele trebuie pus hrean, mărar, piper, porumb, cimbru și felii de gutuie.

După o săptămână, butoiul se golește de zeamă până la cep, iar zeama va trebui vânturată. Zeama scursă din butoi se toarnă înapoi peste verze, iar procesul se repetă săptămânal.



