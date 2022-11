Cătălin Manea: Nu suntem în primul an în care sute de mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură, acum, când vremea s-a răcit. Situația, de neconceput pentru o capitală a unui stat european (VIDEO)

Lipsa apei calde și a căldurii este o situație de neconceput pentru o capitală a unui stat european în secolul XXI, a declarat deputatul Cătălin Manea, reprezentant al romilor în Parlament, duminică, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Cătălin Manea, pe B1 TV, despre lipsa apei calde și a căldurii în diferite zone din București

Întrebat dacă el are apă caldă, deputatul a răspuns: „Nu, nu, nu. Din păcate, vă spun că pentru cei mai mulți bucureșteni, în această perioadă, le sugerez, că și eu am căutat, trebuie să își procure boiler special pentru baie (…). Nu poți să stai fără să te speli, pe bune, deci apă caldă la bucătărie, apă caldă la baie, nu mai spun de căldura care lipsește din calorifere”.

Întrebat cât curent electric consumă, având în vedere că n-are apă caldă și căldură, Cătălin Manea a explicat: „Eu nu am plătit niciodată mai puțin de 500 – 600 de lei, pe lună, curentul, adică factura la energie electrică, cam asta este media, deci are dreptate (Dan Teodorescu, solistul de la Taxi, care a reclamat lipsa apei calde, n.r.)”.

„Nicușor Dan, primarul Capitalei, ne tot spune că de vină este Termoenergetica, ELCEN, cunoaștem pe fond care este problema… domne`, dar nu este o soluție! Nu suntem în primul an în care bucureștenii – și sute de mii de bucureșteni din diferite cartiere – rămân fără apă caldă și căldură, acum, când vremea s-a răcit. Am văzut mai nou că s-au apucat să facă câteva lucrări în anumite zone, nu știu, se tot sapă, muncitorii nu lucrează, am văzut doar utilajele, traficul este blocat, apa, nu numai cea caldă lipsește, lipsește și apa rece. Este o situație groaznică și de neconceput pentru secolul XXI, pentru București, capitala unui stat european”, a continuat oficialul.